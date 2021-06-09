



Выжившие к 2021-му застройщики — это не конторы «стол, стул и ноутбук», а компании со своими строителями и техникой. Даже если генподрядчик, делающий «коробку», наемный, он либо аффилированный, либо вдобавок набраны свои рабочие, которые превратят «коробку» в жилье. Отсутствие четких перспектив у работодателя — это угроза увольнений и сокращений у тысяч занятых в строительстве белорусов, пишет realt.by.





Ради чего коммерческих застройщиков обрекают на экономическую смерть? Пытаюсь найти ответы, но что-то не получается.





Из популярных объяснений: «Минск не резиновый, надо меньше строить». На это ссылаются уже лет десять. За это время стартовал «Минск-Мир»: к 2027 году, по прогнозу властей, там появятся около 26.000 квартир с 80.000 новых жителей… И вот сейчас обещают масштабную (в том числе жилую) стройку в районе Новинок — в рамках проекта «Северный Берег».





Второе объяснение — «участков без обременений нет». Но коммерческие застройщики уже смирились и сейчас готовы драться за любые: пусть там даже трехэтажки стоят. Да что там — уже и УКСы готовы строить на площадках, где частный сектор и в каждом доме по 4 собственника.





Так вот, УКСам такие площадки выдают (свежий пример — выделение площадки под пять многоквартирных домов на Р. Люксембург, сейчас там частный сектор). За право застроить эту площадку, если бы ее город выставил на аукцион, бюджет столицы получил бы, как минимум, 5 миллионов долларов. И не имел бы затрат на отселение и снос — это еще под 5 миллионов.





Но, похоже, городу деньги не нужны. Настолько не нужны, что он уже намекал, что весь частный сектор по нечетной стороне Дзержинского (от проспекта Жукова до метро «Михалово») отдаст госзастройщикам, которые, опять-таки, строят в 9 из 10 случаев для многодетных, а сносят и расселяют за бюджетные деньги. Как будто мало гигансткой Лошицы, где еще есть пустыри, распланированные под нуждающихся.





Есть «обновленный» список участков, которые, в принципе, власти готовились выставить на аукционы под строительство жилья. Там их всего семь, причем пять из них — под дома, уплотняющие существующую застройку в центре города, и два (оба на Р. Люксембург) — со сносом и расселением двухэтажек. Да и там все градостроительные паспорта просрочены, так долго их придерживают.





Из этих фактов вырисовывается версия: комме еских застройщиков «душат», чтобы была работа государственным. Там же тоже загрузка слабая. А зарплаты платить нужно. Не до честной конкуренции?





Еще одна вер я выглядит странной, но в нее тоже можно поверить. Возможно, где-то на совещании было сказано — землю в Минске коммерческим застройщикам без высшего указания не выдавать. И это поняли буквально. Как полный запрет на выставление участков на аукционы в том числе. И исполняют так же буквально, не решаясь донести, что это нелогично и несправедливо. То есть это, может быть, и не заказное убийство застройщиков, а просто глупость.





Чем это аукнется, если ситуация затянется на несколько лет? Крепкие застройщики закончат осваивать уже купленные площадки и останутся без работы. Может, уйдут в регионы, чтобы переждать лихие годы и сохраниться, но точно потеряют часть мощностей. А минчане, мечтающие о новой квартире, будут выбирать между… Впрочем, и выбирать-то тогда уже будет не из чего.





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