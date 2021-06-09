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Причиной разбирательства стало заявление «Белкоопсоюза», что четыре года назад между предприятием и певицей был заключен договор на реализацию 40 норковых шуб. По словам представителей «Белкоопсоюза», Агурбаш забрала товар, но с ноября 2018 года так и не заплатила – и долгое время игнорирует законные требования организации, пишет blizko.by.









«Для меня обращение в суд со стороны «Белкоопсоюз» и «Белкоопвнешторг» - полная неожиданность! Теперь я понимаю ситуацию. Я не комментирую все обстоятельства», - сказала Белсату Анжелика Агурбаш.







