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Масштабная модернизация стеклозавода «Неман» себя не оправдала. Убытки продолжают расти

Опубликовано очередное аудиторское заключение стеклозавода «Неман». В нем снова выражаются сомнения по поводу жизнеспособности компании. Чистый убыток за 2020 год — более 30,3 млн рублей.


2018 год тоже был убыточным (минус 556 тыс.), но по итогам 2019 года в отчете значилась чистая прибыль — более 6,39 млн рублей.

При этом на конец 2020 года стоимость чистых активов была отрицательной — свыше минус 132,9 млн.


Как сообщалось, негативная тенденция отмечалась и ранее. В том числе для решения таких проблем государство решило объединить предприятия отрасли под эгидой РУП «Белорусская стекольная компания». Ему переданы акции четырех стекольных ОАО, пишет Office Life.
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