



2018 год тоже был убыточным (минус 556 тыс.), но по итогам 2019 года в отчете значилась чистая прибыль — более 6,39 млн рублей.





При этом на конец 2020 года стоимость чистых активов была отрицательной — свыше минус 132,9 млн.







