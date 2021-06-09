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Правительство Гонконга оценит перспективы создания собственной цифровой валюты

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) в специальном административном районе Китая, в течение ближайших 12 месяцев изучит перспективы создания цифровой валюты.


Об этом сообщил глава ведомства Эдди Юэ, передает газета South China Morning Post.

«В настоящее время жители Гонконга более охотно пользуются услугами цифровых банковских расчетов. Кроме того, многие зарубежные центральные банки изучали цифровые валюты. Сейчас подходящее время для HKMA, чтобы выяснить, нужен ли нам электронный гонконгский доллар», — сказал он.

По его словам, HKMA также учредило рабочую группу для изучения технологических и нормативных вопросов, связанных с электронным гонконгским долларом. По его словам, заключение будет получено примерно через год.

Как уточнил заместителя генерального директора HKMA Говард Ли, новая цифровая валюта будет электронной версией физической банкноты. Таким образом, механизм выпуска электронных гонконгских долларов будет таким же, как и выпуск физических банкнот с привязкой », — добавил он, пишет РБК.
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