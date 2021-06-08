Основной поставщик бензинов и ДТ для внутреннего белорусского рынка провел май на голодном ресурсном пайке, Лукашенко был вынужден решать вопрос загрузки завода с российским коллегой, пишет udf.name





По итогам двухдневного общения в Сочи Лукашенко заявил, что вопрос со снабжением «Нафтана» решен. Между тем источники сайт enkorr говорят о сложном поиске решения по загрузке опального завода. Ясности относительно реальных масштабов санкционного давления пока нет.





Новополоцкий экспресс





Еще до посадки самолета с оппозиционным журналистом Америка объявила о возобновлении экономических санкций в отношении ряда крупных белорусских компаний. Госдеп указал на «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшину», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраску», «Полоцк Стекловолокно».





Белорусы заявили, что им, дескать, не привыкать, но поток нефти на «Нафтан» начал чахнуть. По данным Агентства нефтяной информации, за первую половину мая завод принял всего 55 тыс. т нефти вместо запланированных 150 тыс. т. Отправителями при этом значились «прочие недропользователи», базовые поставщики — российские ВИНКи в майских сводках не значились.





В конце апреля «Рейтер» со ссылкой на свои источники писал, что крупнейшие поставщики на белорусские НПЗ — «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» — отказались от поставок в мае. Собеседники агентства также не были в курсе, разрешится ли вопрос в июне.





Источники enkorr в российских нефтяных кругах оптимизма Лукашенко не разделяют и сейчас. По их словам, найти поставщика, не страшащегося заокеанских санкций, было поручено российскому Министерству энергетики. В ведомстве идут активные консультации по поиску обходных путей.





«Графика прокачки на июнь (график прокачки нефти по системе АО «Транснефть», — прим.) на «Нафтан» нет. Трубопроводных поставок нефти на завод в начале месяца, скорее всего, не будет», – считает собеседник издания. По его словам, часть объемов может уйти на море, российские нефтяные компании уже увеличили планы по прокачке нефти в порты.





Вероятно, поставки могут быть организованы железнодорожным транспортом. Но даже это не главное. Самый трудный вопрос — отправитель нефти.





«Разумеется, никто не хочет подставляться под американские санкции и поставлять нефть даже в самой хитрой схеме. После безуспешного поиска желающих в Минэнерго перейдут к этапу назначения добровольцев», — говорит собеседник.









При этом он не исключил сценария, при котором в июне «Нафтан» останется без сырья.





Основной рынок сбыта Новополоцкого НПЗ – внутренний рынок Беларуси. Если снабжение завода наладить не удастся, Мозырскому НПЗ придется перенаправить на внутренний рынок часть своего бензина и ДТ. Учитывая его остановку на плановый капитальный ремонт с 1 июня, экспортное направление и Украина как его основной элемент может пострадать.





Кроме «Нафтана» и БНТД, попавших в прицел Госдепа напрямую, опасения участников рынка также касаются работы БНК и «Белоруснефти». Трейдеры сообщают, что платежи на БНК начали проходить со скрипом с 20-х чисел мая. По словам покупателей белорусских нефтепродуктов и представителей БНК, трудности связаны с осторожностью самих банков, а не четкими формулировками Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое является провайдером финансовых санкций.





Как известно, попавший под прямые санкции «Нафтан» является владельцем 24% акций ЗАО «БНК». Согласно «правилу 50%» OFAC, против дочерних компаний подсанкционных лиц могут также быть введены ограничения, если доля акционерного капитала превышает 50%. При этом отношения контроля не могут быть основанием для введения санкций против связанных лиц. В то же время, говорится в разъяснении, «OFAC может обозначить юридическое лицо в соответствии с доступными критериями санкций или иным образом идентифицировать юридическое лицо как подлежащее блокировке, если установлено, что оно контролируется одним или несколькими лицами, внесёнными в санкционный список».





«Четкого разъяснения относительно белорусского кейса от американцев нет, поэтому сегодня юристы банков и трейдеров сами пытаются растолковать имеющиеся вводные», — говорит глава компании, закупающей крупные объемы топлива в Беларуси.





Не совсем ясна ситуация вокруг «Белоруснефти». На сайте подсанкционного «Белнефтехима» была замечена информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти». И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на оппонентов.



