Речь идет о средней номинальной начисленной заработной плате за апрель 2021 года, – информирует Национальный статистический комитет.





Собственно, ведомство провело соответствующий мониторинг за указанный месяц, результатом которого и является названная выше цифра.





Здесь стоит отметить, что имеется в виду заработная плата до вычетов налога в 13 % и страховых взносов (1 % из зарплаты работника).

К слову, в марте работающие белорусы в среднем получали (вновь-таки, без учета указанных вычетов) 1 384,7 рубля.





Таким образом, за месяц оклады в республике выросли на 13 рублей 50 копеек.

Ситуация в регионах

Если говорить о наибольших зарплатах, то таковые традиционно фиксируются в Минске.





Так, Белстат за апрель называет среднюю сумму в столице 2 003,4 рубля.





В ТОП-3 также вошли Минщина и Гомельщина, показатели которых составляют 1 409,5 и 1 234 рубля соответственно.





Далее расположились Гродненская (1 196,5), Брестская (1 179,4), Витебская (1 151,3) и Могилевская (1 118,4) области.





В целом апрельские зарплаты белорусов увеличились на 7,6 % в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.





Среди работников щедрее всех вознаграждались в апреле 2021-го специалисты из сферы высоких технологий – 6 010 рублей 30 копеек в среднем.





А вот парикмахерам и сотрудникам салонов красоты предоставляли наименьшие оклады – в среднем 663,6 рубля.





Бешенковичи

Названные выше суммы – это только усредненные статистикой показатели. Реальные зарплаты белорусов, особенно в глубинке, иные.





Например, в Бешенковичах (Витебская область) максимальный оклад за последний месяц достиг порядка 1 230 рублей.





В основном же здесь, впрочем, как и во многих других таких райцентрах страны, платят работникам в пределах 550 - 1 000 рублей.





Это хорошо видно по тем вакансиям, которые наниматели размещали в базе данных государственной службы занятости за последний месяц.





480-500 рублей

Что касается Бешенковичей, то здесь также нередко фигурируют суммы от 480 до 500 рублей.





Например, 480 рублей – это оклад для тракториста от Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Бешенковичского района.





Полтысячи готовы платить водителю авто (местная ПМК-41), дорожному мастеру (ДРСУ № 110) и электромонтеру (УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»).





Самые популярные зарплаты райцентра

Чаще всего в городском поселке зовут работать на оклады от 550 до 1 000 рублей.





Так, 550 рублей плотнику выпишет ПМК-41, а 557 рублей специалисту по обслуживанию частных клиентов – Белагропромбанк.









Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Бешенковичского района ищет водителя автомобиля. Обещает 680 рублей.





Бешенковичская ЦРБ нанимает на 990 рублей врача лабораторной диагностики.





Бешенковичский филиал Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства готов платить преподавателю 1 000 рублей.





ТОП-зарплаты

Сегодня это в Бешенковичах оклады выше 1 000 рублей. Например, 1 030 рублей врачу-онкологу приготовила центральная районная больница.





Этот же работодатель на 1 085 рублей трудоустроит офтальмолога и хирурга, а на 1 120 рублей – анестезиолога-реаниматолога.





Компания «Тандипак» обещает главному бухгалтеру ежемесячно платить 1 231 рубль.











