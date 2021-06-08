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Группа «Евроторг» зарегистрировала с начала года почти 20 алкомагазинов

Компания «ЮниСтор Групп» (часть группы «Евроторг») зарегистрировала в реестре очередной алкомагазин «Семь пятниц».

 Он будет находиться относительно недалеко от комплекса «Минск-Арена». В целом же с начала года в реестре появилось 18 записей о новых точках алкосети. Особенно активно магазины регистрировались весной.
Если ранее сеть развивалась преимущественно в Минске, то сейчас — уже и в Могилеве, Гомеле, Бобруйске и других городах.

Наряду с ней расширяется сеть «Три лося», которая входит в одну группу с «Островом чистоты и вкуса». У этого проекта почти 30 магазинов по всей стране. Но обе сети пока отстают от «Минск Кристалл», у которой более 100 точек, пишет officelife.media
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