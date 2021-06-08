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Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии подал в отставку

Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии Уоррен Рейнольдс подал заявление об отставке.

Свое решение он объяснил невозможностью "мириться с беззаконными и преступными действиями режима Лукашенко".

Рейнольдс создал в Австралии сеть кафе Muzz Buzz. В Белорусскую торгово-промышленную палату его пригласили в октябре 2010-го за активную поддержку белорусского бизнеса. В конце того же 2010 года он стал почетным консулом Беларуси в Австралии.
Источник: euroradio.fm
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