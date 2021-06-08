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Белорусский рубль третий раз подряд подорожал ко всем валютам

Сразу все основные валюты завершили торги на БВФБ 8 июня в красной зоне.

В итоге стоимость валютной корзины снизилась на 0,16% до минимума за 11 дней. С начала июня корзина валют подешевела на 0,10%.

Курс доллара упал ещё на 0,0060 BYN до 2,5222 BYN/USD — минимума за 13 дней. 

С начала июня торги на бирже прошли уже шесть раз. Четыре раза доллар дешевел, а дорожал всего дважды. Стоимость доллара с начала месяца упала на 

Объём торгов долларом сегодня упал до $6,7 млн. — минимума за 8 недель. На бирже заканчивается валюта? Для сравнения максимальный объём торгов за последний месяц составил почти $53 млн.

Курс евро снизился ещё на 0,0044 BYN до 3,0697 BYN/EUR до минимума за 13 дней. Европейская валюта дешевеет уже четвёртые торги подряд, её стоимость обвалилась на 0,0253 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0060 BYN до 3,4649 BYN/100 RUB. Сегодня у российского рубля прервалась серия из четырёх повышений подряд. Он покинул максимум за два месяца.

За предыдущие 11 торгов рубль РФ укреплялся 9 раз и успел подорожать на 0,0639 BYN.

Московская биржа

Банк России понизил официальный курс доллара на завтра на 10 копеек до 72,8256 российских рублей — минимума более чем за 10 месяцев с конца июля 2020 года.

Официальный курс евро на завтра снизился всего на копейку до 88,6433 российских рублей — минимума за два с половиной месяца.
Источник: select.by
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