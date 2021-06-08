Чалый: Беларусь движется к тупику

Сергей Чалый во время онлайн-конференции Reshape, пишет В результате политического кризиса экономика Беларуси отброшена на 5-10 лет назад: от планов, которые подразумевали движение в сторону более рыночных механизмов к административному контролю, заявил экономический обозреватель, основатель YouTube-канала «Чалый LIVE»во время онлайн-конференции Reshape, пишет tut.by.





«Мы консервируем низкие темпы экономического роста»

Движущей силой белорусской экономики в последние годы были люди, научившиеся жить без поддержки государства. Еще до выборов экономика подошла к естественным пределам своего роста, когда для того, чтобы расти дальше, стало недостаточно сохранять статус-кво в роли частного и государственного секторов.





Одному из них, наиболее эффективному, предстояло занять более весомую позицию. Переход на новый этап экономического развития вывел бы Беларусь из ловушки низких темпов роста, считает экономист.





— Мы подошли к тому моменту, когда новая экономика требовала большого перетока рабочей силы и компетенций из госсектора. Но, начиная с коронавируса и заканчивая тем, что произошло после выборов (особенно силовые сигналы ВНС о том, что есть бизнесы, которые необходимо вырезать), эта перспектива была закрыта. Люди, которые составляли костяк этой экономики, предъявили другой спрос на качество услуг государства в обмен на те налоги, которые платились. Сейчас они демотивированы вплоть до решения отъезда из страны.





Параллельно с этим, говорит экономист, сократился горизонт планирования, сказавшийся на потребительской и инвестиционной активности.





— Мы не просто консервируем низкие темпы экономического роста и невозможность перехода на новое его качество, но этим самым мы консервируем отставание от соседей.





— Власти начинают жить, как будто в виртуальной реальности, в которой они победили, все хорошо, экономика растет. Складывающееся представление картины мира достаточно устойчивое. Если вы смотрите в парадигме заговора всего мира против вас, то и защитные механизмы от реальности выстроены таким образом, что вы все больше выстраиваете себе герметичную систему, в которой все хорошо. И любой, кто попытается сказать, что это не так, моментально вписывается в систему как враг или элемент этого заговора, — рассуждает Сергей Чалый.





История показывает, что в случае большого отрыва властей от реальности воздушные замки разрушались только в результате некоего серьезного потрясения, указывает экономист.





«За счет чего государство будет жить?»

Эксперт считает, что угрозы потери суверенитета стали менее актуальными и острыми, чем ощущались ранее.





— Момент, когда властям кажется, что нет цены, которую они не готовы были бы заплатить в движении в сторону окончательной победы над своими врагами, создает ситуацию, в которой уменьшается угроза суверенитета в том смысле, что актив [Беларусь] становится настолько токсичным, что приобретать его в виде, например, поглощения становится невыгодным самой России, — заявляет Чалый.





Путь, по которому движется Беларусь, экономист оценивает как тупиковый.





— Понимают ли обе стороны (сторонники и противники власти), как должны быть устроены государство и экономика, если убрать за скобки несменяемость власти и невозможность влияния выборов на что-либо? Если к власти приходят те, кто хорошо умеет распределять, а не вкладывать и умножать, а умеющие делать последнее уезжают или оказываются в заключении, то вопрос, за счет чего государство будет жить? — задается вопросом Сергей Чалый.



