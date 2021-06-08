За зарплату в конверте - уголовное дело

Изменения вступают в силу 19 июня.





Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено «недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением».





В КГК обратили внимание, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов - 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время Br29 тыс. и Br72,5 тыс. соответственно).





Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.







