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"Любая сделка может быть остановлена". Эксперт о том, как санкции США могут сказаться на предприятиях ВПК

Оценить потери белорусского военно-промышленного комплекса в связи с санкциями США сейчас никто не может, считает военный обозреватель Егор Лебедок.

"Любая сделка может быть остановлена". Эксперт о том, как санкции США могут сказаться на предприятиях ВПК
беларуский ЗРК "Полонез"
С 3 июня Соединенные Штаты Америки возобновили санкции в отношении девяти крупных белорусских предприятий. 

Представителей военно-промышленного комплекса в этом перечне нет, но белорусская «оборонка», в том числе барановичский авиазавод – один из крупнейших экспортеров, сегодня имеет наиболее широкую географию сотрудничества, в том числе в Америке. 

Могут ли предприятия военно-промышленного комплекса в целом и барановичский авиазавод в частности тоже попасть под удар, Intex-press рассказал военный эксперт Егор Лебедок.

Несмотря на то, что напрямую американские санкции касаются лишь белорусских нефтехимических предприятий, косвенно они могут сказаться и на других заводах, в том числе военно-промышленного комплекса Беларуси, считает эксперт.

– Во-первых, США могут негласно приостановить сделки оборонных предприятий Беларуси, расчет по которым идет в долларах США. Как известно, все операции с валютой идут через банки-корреспонденты, которые располагаются в странах-эмитентах валюты (то есть расчет в долларах идет через американские банки, в евро – через европейские, а не напрямую). На этой стадии любая сделка может быть остановлена, – поясняет Егор Лебедок.

Во-вторых, отмечает военный эксперт, «могут возникнуть некоторые проблемы по сопровождению работы технологического оборудования и программных комплексов, доставке комплектующих, особенно при заказах для иностранных компаний, которые при модернизации авиатехники предпочитают установку западных элементов и комплектующих, в частности, оптических систем».

– Ряд организаций (не только западных), видя санкции США в отношении Беларуси, могут самостоятельно отказаться от сотрудничества с белорусскими предприятиями ВПК, опасаясь имиджевых потерь на мировом рынке и финансовых рисков, – считает он, подчеркивая, что все это лишь возможные последствия и на самом деле «оценить потери белорусского военно-промышленного комплекса численно сейчас никто не может».

Пока же, как сообщили Intex-press в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», никаких изменений в работе предприятия в связи с введением американских санкций не произошло.
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