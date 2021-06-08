



Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.





Он подчеркнул, что возможность использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи зависит от наличия пропускной способности воздушных линий электропередачи с напряжением 0,4–10 кВ.





А белорусские электросети, оказывается, имеют недостаточную пропускную способность, поэтому для снижения их износа и обеспечения условий для увеличения использования электроэнергии требуется строительство либо реконструкция порядка 2,7 тыс. км электросетей в год.





Деньги на это требуются немаленькие. Правительство планирует направить на эти цели с 2021 года по 2025 год около 1,5 млрд. рублей, из которых только 0,5 млрд. рублей из госбюджета. Остальные — собственные средства энергоснабжающих организаций.





Предполагается привлекать средства граждан, в том случае, если они заинтересованы в использовании электроэнергии для указанных выше целей.





Кроме того, в качестве эксперимента планируется строительство электросети с напряжением 20 кВ в минском микрорайоне «Северный берег». Этот район предполагается полностью обеспечить отоплением электричеством.





Как сообщили в Минскэнерго, при этом будут реализованы современные схемные решения, уровни автоматизации распределительных сетей, применены современные системы связи, контроля, учета электроэнергии и другие новшества.





Цель данных технологических новинок — снизить потери электроэнергии и увеличить пропускную способность электросетей. Первые объекты с напряжением 20 кВ предполагается ввести уже в четвертом квартале 2022 года.





Пока вопрос об использовании энергии БелАЭС только начинает решаться, но она уже вовсю работает. Росатом 24 мая сообщил, что на БелАЭС успешно завершился этап комплексного опробования первого энергоблока. Это был заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации станции.





Его успешное завершение означает готовность энергоблока № 1 к промышленной эксплуатации. Опробование состояло в том, что станция работала 15 суток на 100% мощности.





Как подчеркнул директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин, результаты этапа станут основой для возможности подписания акта предварительной приемки блока приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока. То есть его проверка и наладка завершились.





Куда пойдет произведенная на БелАЭС электроэнергия пока не очень понятно. В 2020 году в РБ потребление электроэнергии составляло около 38 млрд. кВт.ч, а через 5 лет должно подняться, согласно официальным прогнозам, до 44 млрд. кВт.ч.





При этом БелАЭС будет производить около 18,5 млрд. кВт.ч электроэнергии в год. Это означает, что в Беларуси должны быть остановлены какие-то действующие электростанции или же увеличится экспорт электроэнергии. Но пока ни о том, ни о другом официальной информации нет.





Правительство РБ, скорее всего, рассчитывало отправить избыток энергии за рубеж, однако из-за ухудшения отношений с западными странами, в том числе, в связи с вынужденной посадкой иностранного самолета в Минске, это становится практически невозможным.