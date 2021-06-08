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Известно, что ЗАО «Штадлер Минск» — резидент свободной экономической зоны «Минск». Это ведущее белорусское промышленное предприятие по производству подвижного состава и часть международного концерна «Штадлер». С 2014 года компания успешно производит и поставляет железнодорожную продукцию в страны СНГ, Европы и Латинской Америки, пишет mlyn.by.





В компании Stadler на вопрос о возможности переноса производственного подразделения из Беларуси в Украину корреспонденту МЛЫН.BY дали такой ответ:





«Stadler, правительство Украины и железнодорожная компания «Укрзализныця» подписали в начале мая текущего года меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего развития железной дороги в Украине. Перенос белорусского предприятия не является его частью и не планируется. Кроме того, мы не комментируем текущие переговоры по контракту».











