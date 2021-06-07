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«Огуречные картели» и не только диктуют цены на рынках

Еще год-два назад продавец на рынке мог смело делать 100%-ную наценку на товар. Продукты у оптовиков покупались по хорошей цене, не существовало трудностей с поставками из-за закрытия границ. Это создавало благоприятную атмосферу для предпринимателей.


Сегодня ситуация нестабильна. И максимальная наценка, которую ставят продавцы, – 30-40%, реже – 50%. Однако цены на многие овощи и фрукты, прямо скажем, кусаются. К примеру, килограмм огурцов, выращенных в Беларуси (и это в июне!), стоит как килограмм бананов. Откуда эти диспропорции, и почему рынок не всегда четко определяет соотношение спроса и предложения? Об этом мы поговорили с нашим традиционным экспертом профессором экономики Александром Черноваловым, пишет 1reg.by.

По его мнению, причин у роста цен может быть несколько:


- рынки, как сообщающиеся сосуды, ориентируются на средние зарплаты в Минске и крупных городах, которые могут в разы отличаться от доходов жителей Дрогичина или Ганцевичей;

- высокая инфляция во всей Европе, как следствие пандемии;

- отчасти причина роста цен связана с психологией экономического человека – желанием заработать как можно больше и быстрее любой ценой, даже очень высокой для потребителя;

- сговор производителей условного «огуречного картеля» также играет не последнюю роль.

Однако есть и другие примеры более эффективной конкуренции. К примеру, в разгар сезона владельцы шиномонтажа не стали повышать цены.

Подробно ситуацию с ценообразованием на рынке плодоовощной продукции мы рассмотрели в очередном выпуске нашего проекта “Экономика и люди” с нашим экспертом:




ВЫВОД:

там, где государство меньше вмешивается в ценообразование, действуют законы рынка и конкуренции, инфляция меньше. Любые командно-запретительные методы приводят к дополнительным трансакционным издержкам, которые наши экономисты не учитывают, а они очень сильно влияют на уровень цен. Чем больше в этот процесс внедряется государство, тем эти издержки больше, как это происходит в Беларуси – считает профессор Черновалов.
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