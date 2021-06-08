Белорусы в Литве и Польше пытаются перекрыть границу ЕС с нашей страной и блокировать движение товаров. В случае полной реализации этого плана последствия для Беларуси могут быть катастрофическими: от резкого роста цен на импорт до обвала экономики, которая росла в основном за счет экспортных поставок.





Даже если дело не дойдет до полной остановки движения товаров, то акция на границе все равно повлияет на ситуацию внутри страны – она добавит токсичности Беларуси для экономических контрагентов. Возможно, многие задумаются, стоит ли делать заказы на товары из Беларуси, если есть риски, что они не доедут. А тем более – стоит ли везти товары транзитом через Беларусь в третьи страны или лучше поискать обходные пути.





Объезжать Беларусь у поставщиков и транспортных компаний поводов накопилось уже много.





Во-первых, закрепившееся реноме Беларуси как опасной и нестабильной территории может привести к удорожанию страховок для перевозчиков.





Во-вторых, компании учитывают вероятность, что в один прекрасный момент будет объявлено о закрытии транзита по Беларуси. О готовности пойти на такой шаг открыто заявляло наше правительство. «Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», – говорил премьер Роман Головченко.





Идеи об ограничении транзита звучат и с другой стороны границы – от европейских лидеров. Если Евросоюз после «самолетного» скандала официально заявил, что рассмотрит вариант запрета лишь нефтегазового транзита через Беларусь, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала прекратить все виды транзита.





Пока все это лишь слова, но первые признаки беспокойства наземных перевозчиков уже появились. Например, Литовская ассоциация автоперевозчиков заявила, что ее члены ищут возможность ездить в обход Беларуси.





Насколько транзитные перевозки важны для белорусской экономики и что она может потерять в случае их сокращения?





По последним статистическим данным, отрасль «транспорт и логистика» приносит нашей стране 5,6% ВВП. Транспортные услуги находятся на первом месте по размеру экспорта услуг.





В структуре грузооборота ведущее место занимает трубопроводный транспорт. Немалая доля приходится на железнодорожный – 36%, немного меньшая на автомобильный – около 23%.





В «доковидном» 2019 году на транзитные перевозки приходился подавляющий объем грузооборота по трубе. В международных ж/д-перевозках доля транзита составляла более 40%. В автомобильных – 30%. То есть, в случае проблем с транзитом, на кону стоит сумма, эквивалентная нескольким процентам ВВП.





В целом, отдача от транзита для нашей экономики непостоянна: она сильно зависит, во-первых, от ситуации на рынке нефти и газа, а во-вторых, от геополитических отношений между соседними странами. Учитывая, что основу транзитных потоков составляют грузы из России в ЕС или Украину и обратно, то при ослаблении экономических связей России и ЕС страдает наш транзит.





В самый успешный для белорусского транзита 2013 год он принес стране 3,1 млрд долларов. Причем эксперты тогда подчеркивали, что это лишь небольшая часть от пропускной способности страны.





Дальше случился 2014 год, охлаждение отношений между Россией и ЕС, санкции и эмбарго на поставки товаров. Отношения между странами, окружающими Беларусь, с тех пор не особенно потеплели. Однако остатки надежд на реализацию транзитного потенциала нашей страны уничтожаются прямо сейчас.





Миф «о выгодном географическом положении» развенчан





Раньше должностные лица в Беларуси постоянно вспоминали про замечательное геополитическое положение Беларуси между разными экономическими центрами.





«Располагаясь в центре Европы, Республика Беларусь является своеобразным перекрестком, по которому проходят кратчайшие пути на север и юг, восток и запад. Благодаря этому имеются широкие возможности для осуществления различных видов транзита по территории республики и, соответственно, для роста доходов от него», – было написано в Республиканской программе развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 годы.





Представления о выгодном расположении также подпитывали призрачные надежды на участие в китайском проекте «Экономического пояса Шёлкового пути» в качестве транзитного пункта.





Однако 2021 год показал, что одного географического положения мало, намного важнее мудрая международная политика. А с этим у нас туго.