Резиденты «Великого камня» получат новые преференции — проект указа
Белорусские власти разработали проект указа, которым предлагается изменить условия работы в индустриальном парке «Великий камень».
Документ анонсировал телеграм-канал, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.
Что в проекте:
упрощение административных процедур;
придание большей самостоятельности органам управления парка;
расширение видов деятельности;
поддержка стартапов;
преференциальные условия для «якорных» инвесторов.
По информации БЕЛТА, дополнительные преференции предусмотрены, в частности, для проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Среди них — льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.
В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.
Также для стимулирования создания субпарков, прежде всего крупных китайских регионов, в частности провинций Сычуань, Шэньси и Тяньцзинь, статус резидента смогут получить компании — создатели субпарков.
Глава администрации парка Александр Ярошенко заявил, что льготными условиями ведения бизнеса в «Великом камне» смогут воспользоваться и стартапы, пишет dev.by
21:22 07/06/2021
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