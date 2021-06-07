Беларусы продолжают скупать валюту
Белорусы в январе - мае купили валюты на 426,7 млн долларов больше, чем продали.
По данным Нацбанка, за январь - май физические лица купили наличной и безналичной валюты на 4 млрд 368 млн долларов в эквиваленте, продали 3 млрд 941 млн долларов. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 426,7 млн долларов.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 10 млрд 138 млн долларов в эквиваленте, продали 10 млрд 574 млн долларов. Чистая продажа - 436,3 млн долларов.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на 154,3 млн долларов в эквиваленте, продали 406,8 млн. Чистая продажа составила 252,5 млн долларов.
Отметим, что в январе - апреле белорусы купили валюты на 348,9 млн долларов больше, чем продали
Источник: belmarket.by
17:01 07/06/2021
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