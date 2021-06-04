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БАТЭ сдает свои помещения в аренду - желающих нет

Завод БАТЭ предлагает в аренду помещение на втором этаже административно-бытового корпуса на первой производственной площадке.

После значительного сокращения объемов производства по сравнению с нулевыми годами на предприятии практически высвободилась вторая производственная площадка. Объявление о её продаже вот уже несколько лет находится на сайте предприятия, пишет ex-press.by

Желающих выкупить пока не нашлось, так же, как и арендовать. Если не считать несколько комнат в административно-бытовом корпусе на второй площадке, которые занимает частный стоматологический кабинет.

Почти год на время ремонта своего здания в этом корпусе размещался суд Борисовского района, но он уже уехал, а здание осталось. Теперь помещения на второй площадке вновь предлагаются всем желающим.

Дело уже дошло и до первой площадки. В аренду предлагается второй этаж бывшей заводской столовой.

Кстати, в минувшем году на предприятие приезжал только назначенный премьером Роман Головченко для того, чтобы решить, давать предприятию «глоток воздуха», чтобы оно всплыло с глубины, или нет.

Некий глоток, видимо, был дан, но в коня ли корм, судить трудно. Косвенно об этом могут говорить лишь баннеры на заводских корпусах.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год до сих пор не появился на сайте предприятия, несмотря на то, что открытые акционерные общества в принципе обязаны публиковать такую информацию.
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