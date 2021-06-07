



Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». Об этом сообщили в МАРТ 7 июня.





В документе предусматривается регулирование цен на определенный перечень продуктов. Это, в частности, мясные субпродукты, полукопченая и варено-копченая колбасы, перловка, тушенка из свинины и говядины, живая и мороженая рыба, маргарин, чеснок, черный чай, растворимый кофе, сладкий перец и соль.





Кроме того, постановление определяет предельный размер надбавки импортера, оптовой и торговой надбавок - не выше 25% на сыр, пшеничную муку, макароны, рыбные консервы, рис, манку, пшеничную крупу, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, а также яблоки.





Новое постановление в МАРТ объяснили ускорением годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты.





В ведомстве привели данные, согласно с которыми прирост мировых цен в годовом выражении на мясо составил 8,3%, на молоко - почти 26%, на растительное масло - более чем 120%. А по данным за май, кофе за год подорожал на 24,4%, чай - на 75,5%.







