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"Заряд бодрости": расширен список товаров, цены на которые будет регулировать государство

В МАРТ констатировали ускорение годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты


Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление «О регулировании цен на социально значимые товары». Об этом сообщили в МАРТ 7 июня. 

В документе предусматривается регулирование цен на определенный перечень продуктов. Это, в частности, мясные субпродукты, полукопченая и варено-копченая колбасы, перловка, тушенка из свинины и говядины, живая и мороженая рыба, маргарин, чеснок, черный чай, растворимый кофе, сладкий перец и соль.

Кроме того, постановление определяет предельный размер надбавки импортера, оптовой и торговой надбавок - не выше 25% на сыр, пшеничную муку, макароны, рыбные консервы, рис, манку, пшеничную крупу, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, а также яблоки.

Новое постановление в МАРТ объяснили ускорением годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты. 

В ведомстве привели данные, согласно с которыми прирост мировых цен в годовом выражении на мясо составил 8,3%, на молоко - почти 26%, на растительное масло - более чем 120%. А по данным за май, кофе за год подорожал на 24,4%, чай - на 75,5%.
Источник: kp.by
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