"Мотовело" приказал долго жить?





«Во всяком случае работникам уже вручили уведомления о прекращении с ними трудовых отношений с 20 августа. Все имущество перейдет технопарку, который создается на месте знаменитого завода", пишет Телеграм-канал.





По неофициальной информации, планируется, что доля производственных помещений составит до 70%, доля логистических компаний - 20%, а еще 10% выделят под общественную зону.





Напомним, что в марте этого года Александр Лукашенко посещал "Мотовело". Обсуждался именно проект создания технопарка. Потребовал "по-хозяйски, по-народному подходить к развитию этого предприятия, где в настоящее время есть много незадействованных территорий. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - заявил он.





Насчет нового производства это еще вилами по воде. А вот производство мотоциклов и велосипедов, похоже, приказало долго жить.