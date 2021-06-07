"Мотовело" приказал долго жить?
По информации Telegram-канала «Ник и Майк», в ближайшее время выйдет указ, определяющий судьбу предприятия.
«Во всяком случае работникам уже вручили уведомления о прекращении с ними трудовых отношений с 20 августа. Все имущество перейдет технопарку, который создается на месте знаменитого завода", пишет Телеграм-канал.
По неофициальной информации, планируется, что доля производственных помещений составит до 70%, доля логистических компаний - 20%, а еще 10% выделят под общественную зону.
Напомним, что в марте этого года Александр Лукашенко посещал "Мотовело". Обсуждался именно проект создания технопарка. Потребовал "по-хозяйски, по-народному подходить к развитию этого предприятия, где в настоящее время есть много незадействованных территорий. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - заявил он.
Насчет нового производства это еще вилами по воде. А вот производство мотоциклов и велосипедов, похоже, приказало долго жить.
"Белорусский партизан"
14:09 07/06/2021
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