"Пятый элемент" оправдывается за видео ОНТ с Протасевичем
Торговая сеть «Пятый элемент» объяснила, почему в магазинах транслировали видео ОНТ с Романом Протасевичем.
Ранее это вызвало возмущение в соцсетях.
«На выставочных телевизорах могут показываться рекламные ролики производителей, рекламные ролики «Пятого элемента» или транслироваться телеканалы. Цель — показать покупателям качество картинки.
Расписание показов рекламы и переключения на трансляции ТВ централизован и автоматизирован для всех магазинов. Мы не транслируем выборочные ролики из телеэфира, выборочные передачи или интервью. А также от нас не зависит, что транслируется по государственным каналам», — объяснили «Нашей Ниве» в «Пятом элементе».
Источник:
13:41 07/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение