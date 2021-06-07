Золотовалютные резервы выросли почти на полмиллиарда долларов





Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд. В мае они увеличились на 485,2 млн долларов и достигли 7,763 млрд долларов. В апреле ЗВР приросли на 337,9 млн долларов, сообщает Нацбанк.





Прирост резервов в основном обусловлен покупкой Нацбанком валюты на БВФБ, ростом стоимости монетарного золота, поступлением иностранной валюты в бюджет.





В мае правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму около 132 млн долларов.





Нацбанк ставит целью удержать ЗВР на конец года на уровне не ниже 6 млрд долларов.