+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Россия закупит картофель в Беларуси, чтобы стабилизировать цены

Россия рассматривает варианты закупки в Беларуси нескольких десятков тонн картофеля, чтобы стабилизировать цены внутри страны.


Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

По ее словам, ввоз белорусского картофеля актуален до сбора нового урожая. Когда это произойдет, ситуация стабилизируется, пишет officelife.media.

"Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая«,— сказала виц-премьер в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в ходе форума Абрамченко говорила о том, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Инфляцию обогнал только «борщевой набор», и в частности, картофель, который подорожал в РФ на 11% с начала года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]