Прогноз по валютам: подешевеет или подорожает доллар на этой неделе?





Вадим Иосуб. Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»





- Из событий прошедшей недели на внешних валютных рынках можно отметить снижение евро и укрепление российского рубля . Пара евро/доллар снизилась с 1,2190 до 1,2120, или на 0,6%.

Доллар в России подешевел с 73,5 до 73,2 российского рубля, или на 0,4%. Евро снизился с 89,6 до 88,7 российского рубля, или на 1% ровно.





В результате к белорусскому рублю на неделе подешевел один лишь евро, а доллар и российская валюта подорожали. Доллар вырос на 0,23%. Евро снизился на 0,36%. А российский рубль вырос на 0,63%.





В итоге валютная корзина выросла на 0,31%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине. Правда, стоит отметить, что это снижение значительно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда корзина выросла более чем на 1%.





Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе евро может продолжить снижение к доллару. При этом, благодаря достаточно высоким ценам на нефть, может продолжить укрепляться российский рубль.





В этом случае доллар к концу недели может остаться вблизи 2,54 белорусского рубля.





Евро может снизиться до 3,07 белорусского рубля.





А российский рубль может подорожать до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.





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