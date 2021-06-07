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Хакеры из Anonymous «объявили войну» Илону Маску из-за влияния на биткоин

Коллектив хакеров Anonymous обвинил генерального директора Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты с помощью заявлений в Twitter и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей.


Видео анонимов опубликовало издание Daily Mail, передает РБК.

«Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик [твитов], вы продолжаете издеваться над ними <...> Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем», — говорится в сообщении.

В сообщении группы уточняется, что в процессе инвестиций всегда существует определенный риск, следовательно, инвесторам нужно быть готовыми к вероятной нестабильности, но тем не менее сообщения Маска, опубликованные на его странице в Twitter, свидетельствуют о «явном пренебрежении к среднему работающему человеку».

Хакеры также поставили под сомнение искренность Маска в его желании способствовать улучшению мировой экологии, поскольку майнинг криптовалют не способен улучшить ситуацию с выбросами углерода. Так, по мнению коллектива, глава Tesla «пытается играть по обе стороны».

«Похоже, что ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве», — добавили они.

В последний раз курс биткоина обновлял исторический рекорд 14 апреля. Тогда его стоимость достигала $64 тыс., однако в течении следующего месяца он доходил до отметки ниже $35 тыс.
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