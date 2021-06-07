Про бизнес приближенный к вертикали





"Сегодня очень мало чиновников, которые принимают решения и, как правило, всё это сводится к одному человеку, который руководит страной. И безусловно это огромный минус. Это огромный минус как для самих бизнесов, которые завязаны на решении одного человека, так и для общества, которое не понимает и не знает правил игры", - считает Канопацкая, пишет smartpress.by





По ее мнению, сегодня сама власть делает всё возможное для того, чтобы процветал именно бизнес, приближенный к вертикали. При этом "если они это делают за закрытыми дверями - это порождает много вопросов".





"Сегодня в Беларуси существует проблема открытости власти. И мы не доверяем не столько бизнесу, сколько мы не доверяем чиновникам. И если бы и бизнес, и чиновники были бы более открыты, если бы они имели честность, имели желание, имели возможность открыться и рассказать - это бы сняло большинство вопросов", - сказала Канопацкая.





"Придворный" бизнес - родственник финансовых пирамид





По её мнению, белорусский бизнес, приближенный к власти, имеет большой риск стать своего рода пирамидой: "Как правило, вот этот бизнес зависит от решений очень узкого круга лиц. И ни у кого нет уверенности, что завтра эта лавочка или этот кран не будет перекрыт. Очень часто складывается вот такая пирамида - когда ты работаешь, получаешь какую-то преференцию, за которую тебе надо рассчитаться, для того, чтобы рассчитаться, тебе надо новая преференция, для того, чтобы рассчитаться за новую преференцию и заработать для себя и для других тебе нужно ещё… И вот получается такая финансовая пирамида, которая в один прекрасный момент может рухнуть".





Вовлечение бизнеса в политику приводит к закрытию





"Электоральная кампания прошлого года показала, что очень [большая часть] бизнеса, как мы говорим "придворного", захотела поменять эти правила игры и в какой-то степени стала участвовать в протестах. И мы видим последствия. Очень много бизнесов были закрыты именно потому, что стали вовлекаться в политические активности", - считает Канопацкая.





По её мнению, каждый провластный бизнесмен, который пользуется преференциями, думает, что сможет изменить правила: "Когда ты садишься играть с шулером краплёными картами, ты должен понимать, насколько твои шансы выиграть велики или малы. Я уверена в том, что любой "прикорытный" бизнесмен думает, что он самый хитрый, самый умный, и он сможе овремя "соскочить" или, может быть, он думает, что он сможет что-то поменять в дальнейшем. Но изменений не происходит. Потому что сегодня вся система заточена на то, чтобы этих изменений не было".





Канопацкая считает одной из характеристик "придворного" бизнеса облегчённый доступ ко всем административным процедурам, ко всем государственным и не только ресурсам. "И вот это есть зло для государства и для общества - когда отсутствуют равные условия", - заметила она.





Российский олигархат как гарант суверенитета





"Я бы не хотела тиражировать вот этот миф, что кто-то хочет поглотить сегодня Беларусь. Уверена в том, что для российского олигархата очень важна независимая Беларусь именно потому, что им нужен кто-то, кто бы отвлекал внимание европейцев и американцев от того, что происходит в самой России. Сегодня российский капитал выводит свои финансовые потоки во внешние юрисдикции. Как правило, в европейские или американские. И сегодня это стоит не очень дорого. Как только Россия станет признанной в Европе и в Америке диктатурой, как Беларусь, это всё сразу будет намного тяжелее и дороже, - считает Канопацкая. - Поэтому для российского олигархического бизнеса, для такого же "придворного" бизнеса, Беларусь сегодня важна и нужна независимой - чтобы принимать на себя эти удары".





Однако, по её мнению, если российский крупный бизнес увидит возможности получить в Беларуси "лакомые кусочки", то безусловно будет использовать все те механизмы, которые процветают в России. "И подкуп чиновников и рейдерские захваты - безусловно всё это будет, - сказала Канопацкая. - Но сегодня самые яркие куски уже принадлежат частично российскому бизнесу. А бизнес, связанный с углеводородами, всё равно под юрисдикцией придворного олигархата России и Беларуси".





По ее словам, в Беларуси как и в России "системообразующим" является именно близкий к власти бизнес: "И здесь, я считаю, что только кардинальные экономические реформы могут решить эту проблему".





Правила игры и коррупция





"Сегодня на всех уровнях государственной власти нету четких правил игры. То есть не соблюдаются правила игры ни бизнесом, ни государством. Сегодня нет независимых судов, нет равенства форм собственности, равного доступа к ресурсам. Как раз таки "придворный" бизнес имеет во всём этом преимущество и привилегии. А создание конкурентной среды, создание законодательной базы для того, чтобы этого избежать - это основное, что должно быть сегодня во главе угла", - заметила политик.





Она считает, что очень часто "придворный" бизнес связывают с процветанием коррупции. Но сегодня в государстве идёт борьба не с причинами коррупции, а со следствием: "никто из чиновников, из органов, проводящих следствие или дознание, не говорит о том, что причиной этих вот коррупционных явлений является отсутствие равных условий для частного и государственного бизнеса, отсутствие единой законодательной базы, отсутствие независимого суда".