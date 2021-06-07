



Дело в том, что привязанный к каждой банковской карте счет, через который проходят все финансовые операции, не закрывается автоматически вместе с прекращением срока действия карты. Закрыть его можно, только обратившись в банк с заявлением.





Только так можно обезопасить себя от дополнительных расходов, связанных оплатой смс-сообщений о транзакциях, за годовое обслуживание, или за пользование мобильным банком.





Поэтому, если, например, на кредитке не было задолженности, и вы ее уничтожили, по истечении срока действия, это еще не значит, что карта закрыта и вы обезопасили себя потери средств.