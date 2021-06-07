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Эксперт объяснил, почему старые банковские карты нужно сдавать, а не выбрасывать

Когда срок службы пластиковой банковской карты истек, владельцу следует обязательно обратиться в банк для блокировки карточки и счета, считает юрист Елена Держиева. Такое мнение эксперт высказала в интервью изданию «Аргументы и факты».


Дело в том, что привязанный к каждой банковской карте счет, через который проходят все финансовые операции, не закрывается автоматически вместе с прекращением срока действия карты. Закрыть его можно, только обратившись в банк с заявлением.

Только так можно обезопасить себя от дополнительных расходов, связанных оплатой смс-сообщений о транзакциях, за годовое обслуживание, или за пользование мобильным банком.

Поэтому, если, например, на кредитке не было задолженности, и вы ее уничтожили, по истечении срока действия, это еще не значит, что карта закрыта и вы обезопасили себя потери средств.
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