Stadler может уйти из Беларуси





Украинские СМИ пишут о том, что швейцарская компания Stadler готовится перенести в Украину свое очень мощное производственное подразделение, созданное в прошлые годы в Беларуси. Сейчас белорусская «дочка» Stadler достигла 20% мирового объема выпуска этой международной корпорации — это второй по масштабу завод швейцарской группы.





Однако в прошлом году компания столкнулась в Беларуси с проблемами: швейцарские правозащитные организации потребовали, чтобы компания Stadler Rail и ее руководитель полностью дистанцировались от людей, захвативших власть в Беларуси. Сейчас у компании возникли еще и экономические проблемы, связанные с введением санкций — они могут полностью парализовать производство.





В этой ситуации все выглядит так, что руководство концерна Stadler решило создать производственную площадку в Украине — в этом году компания активизировала все контакты с соседней страной. Не исключено, что Stadler планирует перенести туда мощности завода в Беларуси, где риски для ведения бизнеса стали слишком высоки.





На заводе в Фаниполь сейчас работает 1500 человек. Общий объем швейцарских инвестиций в белорусский проект достиг 100 млн евро.