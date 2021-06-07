Ярослав Романчук, на форуме Россия декларировала полную поддержку Парижских соглашений и предложения новой администрации США. Обсуждать выбросы газов, загрязнения, залесение, коров (источник парниковых газов), потребление мяса, квоты, чистую электроэнергию, водород – милое дело. Для Кремля это гораздо лучше, чем спорить с Западом по правам человека, демократии или статусу оппозиции, Как отметил известный экономист, на форуме Россия декларировала полную поддержку Парижских соглашений и предложения новой администрации США. Обсуждать выбросы газов, загрязнения, залесение, коров (источник парниковых газов), потребление мяса, квоты, чистую электроэнергию, водород – милое дело. Для Кремля это гораздо лучше, чем спорить с Западом по правам человека, демократии или статусу оппозиции, пишет Ежедневник.





Дж. Байден уже заявил о том, что в центре нового глобального порядка будет глобальное потепление/спасение планеты. Торговля квотами, обсуждение темы «технологии на службе человечества» - милое дело для номенклатурно-бюрократических группировок. Это очевидный отказ от идейной борьбы, от противодействия идеологии насилия, порабощения, агрессии и эксплуатации Человека во имя спасения Земли или устойчивого развития Государства.





Фашизм, как идеологию, победили? Нет.





Коммунизм, как набор заразных, опасных утопичных идей повержен? Нет.





Социализм, как власть номенклатурно-силовых начальников, монополистов и популистов посрамлен? Нет.





Уроки валютных, торговых, технологичных войн выучены? Нет, проигнорированы.





Разрушительное влияние монополии Государства на деньги изучено и оформлено в виде новой монетарной политики? Даже близко нет.





Наследие М. Тэтчер и Р. Рейгана забыто.





Запад с треском проигрывает борьбу идей сторонникам теории и практики всеобщего государственного интервенционизма. Запад терпит поражение, потому что отдал на откуп адвокатам интервенционизма (учителям, профессорам, экспертам, консультантам, журналисты) свое образование, культуру, информационное поле и в значительной степени полисимейкинг. Парадокс в том, что Запад, на голову, по всем аспектам разбив советский тоталитаризм, допустил эрозию, загнивание себя изнутри как раз теми идеями, которые составляли часть карго культа советского социализма. Именно поэтому сегодня авторитарной России, Беларуси и даже Китаю так легко встраиваться в глобальную повестку дня.





Под шильдой «зеленая экономика» полисимейкеры Запада и России легко находят общий язык, совместные проекты, выделяют государственные деньги – во имя универсальных, общепланетарных целей. Все остальное – в разделе «miscellaneous», т. е. «разное».





На ПМЭФ-2021 хозяева уделили большое внимание этой теме. Чего стоит очередное Чубайсовский прожект с экспортом водорода. Мол, на нем можно будет заработать ~100 млрд долларов. Анатолий Борисович, безусловно, знает, как задеть западных полисимейкеров и окружающих их бизнесменов за живое, а также за мотив «давайте вместе заработаем».





Вот панель «Зеленая повестка»: векторы развития и источники финансирования». Москва поддерживает Green Deal Евросоюза. Панель «Новые вызовы «зеленой» экономики. Может ли кризис затормозить неизбежное?» спонсировала известная консалтинговая структура KPMG. Российские чиновники ставят перед собой задачу формирования российской системы «зеленого» финансирования. Легко угадать, кто будет бенефициаром этой системы. В реализации этой повестки дня Кремлю будут помогать McKinsey, En+ Group, которые были панелистами на Форуме.





Вот интересы влиятельных консультантов, которые одинаково легко открывают двери влиятельных кабинетов во всех значимых стран мира.





Устойчивое развитие





Вторая тема Петербургского форума также синхронизирована с Глобальной повесткой дня Запада – устойчивое развитие. В этой теме Россия активно работает с Францией, мощным международным лоббистом всего зеленого, устойчивого и глобального. Э.Макрон и В.Путин могут прекрасно сотрудничать в проведении Всемирного конгресса по защите биоразнообразия в Марселе осенью 2021г. Здесь Россию приветствуют ООН, МВФ, Всемирный банк и все те, кто продвигает цели устойчивого развития. «Устойчивое развитие» - безразмерная, пожирающая время и ценностную повестку дня тема. Она чрезвычайно выгодна для синдиката «Большое государство – Большой бизнес».





Первые зарабатывают очки на якобы заботе о сохранности Земли, решении глобальных проблем, предотвращении экзистенциальных угроз.





Вторые – получают деньги на реализацию конкретных проектов под всеохватывающей темой «зелЕные технологии». Поскольку проекты масштабные, то это гарантированная прибыль для коммерческих организаций из категории «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться». Источник финансирования – деньги налогоплательщиков.





Вот здесь мотивация правительств, парламентов и президентов Запада и России совпадают. На ПМЭФ-2021 открыто ссылались на безальтернативность увеличения размера и влияния государства в экономике. Мол, Россия ничего своего не придумывает, а лишь следует в фарватере стран G7. Типичный пример слепого копирования порочных практик и экономической политики Запада авторитарным режимом.





По факту огосударствление стало общим трендов мировой экономики. Это и есть победа адвокатов и стейкхолдеров всеобщей теории и практики интервенционизма.





Российские власти умело используют МВФ и Всемирный банк для оправдания своей макроэкономической политики.





В панели «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию» приняла участие Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда. Позиции МВФ и Кремля пересекаются в отношении к преодолению последствий пандемии COVID19 в плане монетарной и фискальной политики на 80–90%. Оба – за ключевую роль государства в экономике в целом и в инвестициях в частности. Вот мнение председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Запустить инвестиционный цикл можно только при помощи государственных инвестиций». Это одна из самых любимых речевок российского Левиафана. Мол, без государства в экономике мы все будем больные, бедные, больные и глупые. При этом именно распорядители чужого (политики и чиновники) на пару со своими коммерческими партнЕрами и международными союзниками решают, куда инвестировать, сколько, на какие сроки и как управлять рисками провалов таких инвестиций. Такой подход к преодолению кризиса в экономике – победа глобального синдиката распорядителей и потребителей чужого. Россия В.Путина в этом плане – самый что ни на есть мировой mainstream.





Дигитализация





Третья популярная тема ПМЭФ-2021, которая тесно перекликается с глобальной повесткой дня – дигитализация, венчурное финансирование и государственное управление. Идея «государство в смартфоне» крепко взяла развивающиеся страны за горло.





Полисимейкеров авторитарных стран с подачи международных адвокатов всеохватывающего интервенционизма с удовольствием ее применяют. Для них это же тотальный контроль над каждым чихом гражданина, начиная от его дохода, заканчивая его перемещениями и потреблением. Тут премьер-министр России Михаил Мишустин, уверенно чувствует себя на коне. Как опытный налоговик со стажем, он внедрил механизмы тотального контроля над экономической деятельностью (легальной ее частью). Дигитализация + IT технологии + сверхконцентрация политической, экономической власти в одни руках вне контроля общества и политических конкурентов = технократическая диктатура Левиафана, Большого государства. Оно контролирует все и вся, в том числе регулирует те сферы, которые де-факто остаются под контролем ОГП при поддержке представителей правоохранительных органов. Вот во что на практике выливается вроде бы невинная рекомендация МВФ, G7 и ОЭСР дигитализации управления и обеспечения равенства режимов при уплате налогов.





Левиафан безобразен, опасен и токсичен в любом обличии, а в смартфоне он явно похож на оруэлловского Большого брата. Дигитализировать за счЕт налогоплательщиков Большое государство – это как давать феодалу право устанавливать электронного пастуха вокруг каждой избы крепостного. Оцифровка каждого производителя товаров и услуг, в том числе ИП, ФОП и ЧП равнозначна электронным кандалам. Издержки выполнения всех налоговых и регуляторных требований такие высокие, что малый бизнес не может не обанкротиться или уйти в тень. А в этой самой тени его поджидают либо преступный мир, либо коррупционеры из числа контролеров и силовиков.





Власти России, Беларуси и других жестких режимов охотно поддерживают рекомендации международных организаций о дигитализации. Западные божьи одуванчики («полезные идиоты») декларируют сокращение издержек бюрократии, борьбу с коррупцией, справедливость и равенство условий.





В авторитарных режимах получается усиление Олигархата, Схематоза, а также рост издержек для малого бизнеса и «серой» экономики. Смещение акцентов с сокращения налоговой, регуляторной нагрузки на дигитализацию – очевидная победа адвокатов и стейкхолдеров теории и практики всеобщего интервенционизма. Мы констатируем исторически уникальное объединение Запада, России, арабского мира и Китая на платформе глобальной повестки дня. Эта повестка дня победившего интервенционизма.





ESG-инвестирование





Четвертая общая тема для Запада и России – ESG-инвестирование. Эта новая аббревиатура расшифровывается так: E – environment (окружающая среда), S – social (социальный эффект) и/или S – sustainability (устойчивость), G – governance (управление). Панели «Модель привлечения инвестиций: фокус на ESG», «Безопасное развитие экосистем – что лежит в основе?», «Стратегии готовности: мультисервисы и технологии государства и бизнеса» были посвящена именно этой теме. Всемирный экономический форум (ВЭФ), МВФ, ООН и Всемирный банк рукоплещут, когда власти любой страны заявляют о приверженности этому новому подходу к инвестированию. Российские полисимейкеры с удовольствием подыгрывают им. Когда представители большого сырьевого бизнеса, в том числе того, что устраивает экологические катастрофы, обещают не портить природу, оказывать позитивное влияние на общество и улучшить качество управления компанией – они рукоплещут. Мол, Россия идет правильным путем. Кремль прозревает. Нельзя его изолировать. Нужно вовлекать в нашу, глобальную повестку дня. И это действует.





Опять национальный синдикат «Большое государство/бизнес «Слишком-большой/важный-чтобы-обанкротиться» становится партнером международного, и они вместе душат малый бизнес и все другие альтернативные взгляды на стратегию развития и роста. Они разрабатывают новые стандарты и требования. Они узаконивают их. Они вводят штрафы и формы наказания. Международный и национальный Левиафан в восторге. Вот она теоретическая база для роста государственных инвестиций, для еще более изощренного, извращенного контроля над экономической деятельностью, прежде всего, малого бизнеса и предпринимателей.





В фарватере западного too-big/important-to-fail, на ПМЭФ-2021 была панель «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал». Вот бальзам на душу В.Путина и его окружения. Даже так называемые сислибы уже публично заявляют, что альтернативы государственным инвестициям нет. Они подхватывают идеи и рекомендации западного mainstream-а о том, что именно государство в условиях сильной неопределенности и технологической дизрупции должно выделять и финансировать те самые «системообразующие отрасли» и «точки роста». Это еще один подарок для Кремля и тех его технократов, которые обеспечили В.Путину огосударствление и сильную централизацию экономики. Мол, сегодня наступила эпоха Big Data, IT-технологий, всеобщей дигитализации, искусственного интеллекта (AI), которые, наконец, позволят Большому государству и его коммерческим партнерам обеспечить устойчивый, экологический, социально ответственный рост и развитие. Особенно если запретить кэш и заставить всех перейти на безналичные расчеты под всевидящих оком налогового, валютного и потребительского контроля.





В.Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) отмечает высокую неопределенность, но делает вывод о необходимости резко увеличить роль государства. Мол, не надо воспроизводить такую роль, которая была 100 лет назад, государство больших налогов, а такое, которое снижает неопределенность. Как? Просто – государство превращается в инвестора последней надежды. Государство уже выполняет функцию кредитора последней надежды. Оно имеет монополию на эмиссию денег и вот он «либерального» экономиста мы видим еще одно предложение. Вполне в духе документов и рекомендаций Дж. Стиглица, П.Кругмана, Дж.Сакса, О.Бланшара, Дж.Гэлбрейта или Н.Рубини. Это вполне себе западный mainstream. Правда, к свободному рынку/капитализму, к свободе человека он никакого отношения не имеет.





Нет ни теоретических, ни исторических, ни логических аргументов в пользу расширения полномочий и функционала государства до такой степени, чтобы обеспечить быстрый, долгосрочный, инклюзивный экономический рост.





В.Мау говорит не о высоких налогах, а о целевых займах, но в России экономика давно огосударствлена. Нужные люди получают те самые целевые деньги в рамках национальных программ. И все это не помогло России последние 10 лет вырваться из ловушки стагнации с темпами роста ниже 1% ВВП. Брать взаймы не на бюджетные разрывы, а на проекты. Как будто эти проекты не находятся в руках распорядителей и потребителей чужого. Отрицание рыночных механизмов и институтов, замена их государственными – вот mainstream России и Запада в экономической политике.





Клиентоцентричное государство





Фишкой ПМЭФ-2021 должна была стать концепция «клиентоцентричное государство». Это как раз об e-government в смартфоне. Правительство России задумалось об изменении культуры армии чиновников, а не о радикальном сокращении функций и полномочий Государства, о «человеческом лице власти», а не о демократических процедурах, свободе СМИ и плюрализме. «Клиентоцентричность» авторитарного государства/Левиафана – это, по сути дела, выбор гарнира или соуса, под которым можно поставить под контроль или загнать под плинтус каждого производителя товаров и услуг.





Такого рода взгляд на роль и место государства в жизни человека и бизнеса – отказ от политических, институциональных трансформаций через демократию в пользу корпорации ЗАО «Россия». Вот она каким-то чудесным образом должна ориентироваться на клиента (человека, бизнес), вести себя ответственно, разумно и эффективно. При этом ЗАО «Россия» должна быть кредитором, инвестором, потребителем последней надежды. И одновременно гарантировать устойчивое, экологически ответственное, социальное ориентированное развитие. Науке и истории не известны примеры такой трансформации в модели Большого государства, в условиях острого дефицита прав и свобод человека, жесткого ограничения прав частной собственности, конкуренции производителей и свободы выбора потребителей.





Глобальное потепление, «зеленая экономика», устойчивое развитие, дигитализация, ESG-инвестирование и клиентоцентричность – вот повестка дня российского и западного mainstream. Это не только повестка дня ПМЭФ-2021. Примерно по такой же матрице проводятся экономические форумы в Украине (Киевский международный экономический форум (КМЭФ), Казахстане, Узбекистане, Тунисе, Молдове, Бразилии или даже Беларуси. Mainstream Запада на деньги налогоплательщиков развивающихся/переходных стран адвокатирует идеи, который укрепляют власть национальных синдикатов «Большое государство/бизнес «Слишком-большой/важный-чтобы-обанкротиться». Предприниматели и обыкновенные люди думают, что Запад в лице США, ЕС, ООН, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, сетевых консалтинговых компаний (McKinsey, Boston Consulting Group, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG и т.д.) – это миссионеры и адвокаты свободы и капитализма. На самом деле они – партнЕры Большого государства и Большого бизнеса в каждой стране. Это справедливо как для России, так и для Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси. Принципиально, по своим взглядам, вокабуляру и пониманию экономики премьер-министр Украины Денис Шмыгаль мало чем отличается от М. Мишустина, министр экономики Алексей Любченко очень близок к Антону Силуанову, министра финансов Украины Сергей Марченко не отличишь от министра экономики России Максим Решетников, а глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов близок к российским сислибам В.Мау, А.Чабайсу или А.Кудрину.





Чтобы не попасть в ловушку теоретиков и практиков всеобщего государственного интервенционизма каждая страна должна иметь свою качественную интеллектуальную, культурную элиту, которая бы блокировала превращение своей страны в часть глобальной матрицы Левиафана. ПМЭФ-2021 в России продемонстрировал, что такой элиты в России нет. Безусловно, есть профессионалы, которые знают, что и как делать, но власти страны по разным причинам исключили их из системы принятия решений и даже формулирования повестки дня. А голос Анастасии Татуловой, основательницы сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон звучал в Питере, как глас вопиющего в пустыне. Едва ли Беларусь, Украина, Молдова, Узбекистан или Тунис выучат ценные уроки России, властные элиты которой продолжают менять ценные природные ресурсы на западные «бусы» экономической политики.















