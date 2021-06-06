БелАЗу удалось продать в Россию 128 карьерных самосвалов

Таковы итоги второго дня выставки «Уголь России и Майнинг», которая проходила в российском Новокузнецке.





В ней приняли участие БелАЗ, Торговый Дом «БелАЗ» и компания «БелАЗ-24», которая является официальным дилером в регионе. Договоренности были достигнуты в результате переговоров с компаниями «Междуречье», «Участок «Коксовый», «Распадская угольная компания» и «ГИЛК».





Также в этот день было подписано соглашение о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с их сервисным обслуживанием с компанией «ТЕХНОЭКО».





Ранее сообщалось, что в первый день выставки представители товаропроводящей сети завода подписали соглашения о намерениях и договоры на поставки 48 единиц беларуской карьерной техники грузоподъемностью от 55 до 130 т.