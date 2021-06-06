– Власти объявили о введении санкций против США. Помимо сокращения дипмиссии и ограничения работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, отзывается разрешение на работу здесь Агентства США по международному развитию. В прошлом году оно выделило нашей стране 1,7 млн долларов на борьбу с коронавирусом…





– Я уже давно во многих действиях властей не вижу смысла. Это делается по принципу «назло бабушке уши отморожу». Если Россия, когда вводит ответные санкции тоже бьет по своему народу, но вместе с тем бьет и по западным импортерам, которые теряют огромный рынок, то Беларусь этого добиться не может.





Агентство США по международному развитию очень легко найдет, куда потратить деньги. Не берет Беларусь деньги – с удовольствием возьмет условная Армения, возьмет тот, кто немножко поумней.





От санкций Минска Соединенным Штатом ни холодно, ни жарко, это усложняет жизнь только белорусским гражданам. Со стороны белорусских властей это просто пропагандистская акция.





– Беларусь получила кредит от России на 500 миллионов долларов. На что они могут пойти?





– На развитие экономики эти деньги не пойдут, их направят на погашение российских же кредитов и процентов по ним. Причем возможно не только по государственным, но и по корпоративным, кредитам, которые брали банки.





– 500 млн долларов – кредит, который Путин обещал Лукашенко еще в прошлом году. Почему Россия не оказывает Беларуси помощи в этом, непростом для ее экономики году?





– Судя по всему, экономическая помощь Москвы теперь жестко обуславливается ответными шагами Минска – причем не экономическими, а политическими.





Последний транш кредита в 500 млн долларов должен был быть выделен еще весной, а получили его только в июне. Значит, Москва не видела встречных шагов Минска.





Россия уже научена многолетним опытом кредитных взаимоотношений с Беларусью и теперь прекрасно понимает, что его главным принципом должно быть «утром стулья – вечером деньги».





Несмотря на то, что Лукашенко уже трижды в этом году побывал у Путина, никакого выделения дальнейшей помощи не будет, пока не будут выполнены обещания, данные ранее. В чем они заключаются – точно неизвестно, но звучат догадки, что они могут касаться изменений белорусской Конституции.





Сейчас мы видим, что через пень колоду, очень медленно, но все-таки движение по изменению Конституции идет. Ермошина сказала, что референдум состоится в феврале следующего года.





– Власти рассматривают возможность полетов белорусских самолетов в Крым. Есть ли в этом вопросе экономический смысл?





– Нет, потому что оно может привести к еще большему ухудшению отношений, в том числе экономических, с Украиной. Киев ответит санкциями и ограничениями. А эксперты уже сделали вывод, что Беларусь больше нуждается в Украине, чем наоборот.





Один из наших основных экспортных товаров в соседнюю страну – продукция нефтепереработки, которую достаточно легко заместить на рынке. Может быть, обойдется чуть дороже, но это не критично.





Так что белорусским властям нужно десять раз подумать о запуске самолетов в Крым.





– На минувшей неделе Лукашенко высказался о БелАЭС: призвал чиновников «не париться» насчет экспорта электроэнергии, заявив, что «если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии».





Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что они готовы расширять потребление внутри Беларуси. О чем говорит эта ситуация?





– Это типичный пример, когда желаемое выдают за действительное. Сегодня по всему Минску строят экспресс-зарядные станции. Но разве у нас столько электромобилей в стране? Нет, это пока лишь желание иметь их намного больше на белорусских дорогах, чтобы было куда тратить электроэнергию.





Планировать можно что угодно: что за три года будет построена тысяча таких зарядных станций, что возведут заводы, которые будут работать на электроэнергии. Но я сомневаюсь, что эти планы реализуемы и тем более, что они будут экономически эффективны.