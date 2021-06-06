Увеличена госдоля в уставных фондах 10 предприятий
В числе таких предприятий - Белорусский цементный завод, "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод, "Красносельскстройматериалы", "Кричевцементошифер", "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", Светлогорский ЦКК.
В Беларуси увеличена доля государства в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.
В cписке предприятий - отнюдь не передовики по доходам. Значит, долю государства увеличили за счет выдачи кредитов и иной господдержки.
Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу поручено до 1 сентября 2021 года обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность государства акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с постановлением. Оно вступает в силу со дня принятия.
"Белорусский партизан"
13:51 06/06/2021
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