Увеличена госдоля в уставных фондах 10 предприятий

В Беларуси увеличена доля государства в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.





В cписке предприятий - отнюдь не передовики по доходам. Значит, долю государства увеличили за счет выдачи кредитов и иной господдержки.





Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу поручено до 1 сентября 2021 года обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность государства акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с постановлением. Оно вступает в силу со дня принятия.







