В Беларуси сдувается внешнеэкономическое «чудо»

В 2021 году чиновники любят говорить о росте объемов внешнего товарооборота и общем восстановлении к уровням до кризиса. Правда, за трескучими словесными интервенциями скрываются детали, которые быстро нивелируют оптимизм совминовцев.





Во внешней торговле любой страны важен не столько ее объем, сколько сбалансированность. Если есть цель привлечь валюту в страну и за счет ее расплачиваться с долгами, то нужно не допускать разрастания «дыры» в балансе экспорта и импорта. Ведь какой прок государству от того, что у вас бешеные обороты на внешнем контуре, когда в итоге импорт превышает экспорт на миллиарды долларов? В этом случае для компенсации последствий нужно либо затягивать пояса внутри страны, либо влезать в новые долги, либо объявлять дефолт по внешним обязательствам.





Вот и в 2021 году стало заметно, что белорусская экономика начинает вкатываться в заезженную колею. За 4 месяца импорт товаров оказался больше экспорта на 931 млн USD. С каждым новым месяцем 2021 года постепенно растворяется гандикап перед кризисным 2020 годом. В январе улучшение размера сальдо торговли по сравнению с 2020-м составило 172 млн USD, в феврале — 178,5 млн USD, в марте — 116,2 млн USD, а в апреле — всего 35 млн USD.





Так произошло из-за того, что по итогам апреля импорт увеличился практически на ту же величину, что и экспорт — на 1,314 млрд USD против 1,349 млрд USD. В 1 квартале приросты импорта заметно отставали от приростов по экспорту.





Ухудшение ситуации генерируют два основных направления — Россия и страны за пределами СНГ. За апрель 2021-го импорт Беларуси из РФ подскочил аж на 883,7 млн USD к сопоставимому месяцу 2020 года. В результате сальдо торговли с россиянами в апреле ухудшилось сразу на 450,3 млн USD. Соответственно, снизился и коэффициент покрытия импортных поставок из РФ экспортными — до 66,9% против 82% годом ранее. Это значит, что в апреле-2021 на каждые 100 USD российского импорта приходилось лишь 66,9 USD белорусского экспорта, тогда как в 2020-м — 82 USD.





В регионе «страны вне СНГ» апрельский импорт вырос к 2020 году на 357,4 млн USD, хотя еще зимой импорт отставал от уровня прошлого года. На этом географическом направлении Беларусь тоже стала «экспортнодефицитной» страной. Если в зимние месяцы экспорт РБ в страны вне СНГ превышал импорт, то в апреле коэффициент покрытия опустился ниже 100%.







