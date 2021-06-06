Роман Головченко полагает, что от введения западных санкций страна «не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости». Однако экономист, старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Премьер-министр Беларусиполагает, что от введения западных санкций страна «не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости». Однако экономист, старший аналитик «Альпари-Евразия»в комментарии Telegraf.by назвал такие заявления обычным бахвальством.





«Разговоры о пользе санкций – это бахвальство. Странно наблюдать, что санкции идут только на пользу и придают энергичности с одновременной попыткой ввести ответственность за призыв к санкциям. Может быть, если санкции идут на пользу экономике, хорошо бы за призывы к санкциям поощрять, а не вводить за это ответственность», — полагает Вадим Иосуб.





По его мнению, никаких внутренних резервов компенсировать потери от санкций у Беларуси нет.





«Единственная надежда властей – это просить о поддержке России: прямой помощи, кредитовании, скидках, дотациях», — считает экономист.





Так, на этой неделе Беларусь уже получила 500 млн долларов от Кремля. Но, по словам Вадима Иосуба, эти деньги пойдут на погашение белорусского долга перед все той же Россией: и по предыдущим кредитам российского правительства, и по кредиту Евразийского банка развития, по расчетам с поставщиками нефти и газа.





«Эта и есть цель этого кредита. По крайней мере, закрыт вопрос на 500 млн, которые прямо сейчас искать не надо», — отметил старший аналитик «Альпари-Евразия».





«Надо искать 1-1,5 млрд»

В целом же по внешним долгам Беларуси в 2021 году необходимо выплатить порядка 3,5 млрд долларов. И хотя часть этой суммы уже выплачена, «раньше при таких выплатах Беларусь пыталась рефинансировать порядка 2 млрд долларов в год».





«Полмиллиарда нашли. Где-то еще надо искать 1-1,5 млрд. Где их искать, не очень понятно», — подчеркнул Вадим Иосуб.





Он напомнил про планы правительства занять на российском рынке в течение ближайших трех лет 100 млрд российских рублей, или около 1,4 млрд долларов.





«Но удастся ли эти деньги занять? А если удастся, то под какой процент? Вопрос открытый», — заявил экономист.





Что касается прочей поддержки от влияния санкций, то известно лишь о том, что «у «Белавиа» появится больше полетов в Россию».





«На общем фоне санкций это никакая не панацея. Будет ли Россия компенсировать Беларуси потери от санкций? Нет, не будет. Помощь продолжится, но, вероятнее всего, ровно настолько, чтобы Беларусь погашала долги перед российским правительством, банками и компаниями. И не на копейку больше.





В белорусском дефолте перед Россией РФ не заинтересована, но остальные проблемы белорусских властей останутся проблемами белорусских властей», — подытожил Вадим Иосуб.