



Но еще большая проблема — это ограничительные меры в России, передает БЕЛТА.





По словам генерального директора, в России приняли меры «нетарифного регулирования», которые ограничивают поставки белорусского сырья.





— Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема, — сказал Лукашенко и добавил, что в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж.





РУПП «Гранит» является одним из крупнейших в Европе предприятий по добыче и переработке плотных горных пород. Со дня своего основания в 1975 году предприятие занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь по выпуску щебня различных фракций и отсева. Доля нерудных строительных материалов производства РУПП «Гранит» составляет более 90% от суммарного объема, производимого отечественными предприятиями. РУПП «Гранит» — многофункциональный технологический комплекс. Технологический процесс начинается в карьере «Микашевичи», занимающем территорию шириной 1,7 км, длиной 2,7 км и глубиной 135 м. В технологическом процессе используется мощное горно-выемочное, буровое, транспортное и дробильно-сортировочное оборудование ведущих мировых производителей.





50% производимой продукции уходит на экспорт. Из них 97% экспорта потребляла Россия.







