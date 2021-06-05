SpaceX может создать подразделение в Литве





По данным Реестрового центра, 2 июня в Литве была зарегистрирована компания Starlink Lithuania. Единственным акционером Starlink Lithuania является голландская Starlink Holdings Netherlands, а ее возглавляет руководитель по вопросам человеческих ресурсов SpaceX Лорен Дрейер, пишет interfax.by.





Приход в Литву компании SpaceX с технологией спутникового интернета Starlink пока не очень масштабен, однако он будет выгоден и жителям, и бизнесу, говорит один из инициаторов привлечения SpaceX, предприниматель Владас Лашас.





"Пока шаг невелик в плане инвестиций, но он открывает хорошие возможности для будущего. Наземные станции им тоже нужны, не знаю, будет ли им интересна и нужна наша территория", - сказал BNS Лашас.





По его словам, пока конкретные инвестиционные планы SpaceX в Литве не ясны.





"Будучи одними из первых, у кого есть связь Starlink, мы можем создавать технологии, пользуясь этой платформой. (. . .) Думаю, что для небольшой страны это хорошая возможность лидировать в этой сфере", - отметил предприниматель.





Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис назвал приход в Литву SpaceX хорошей новостью.





"Мы своевременно попали в стратегию расширения системы связи широкополосного интернета Starlink компании SpaceX. Показали политическое внимание, это сработало положительно, чтобы действия по приходу в Литву стали проходить оперативно", - сказал министр BNS.





По его словам, в феврале на онлайн-встрече с представителями SpaceX компания была приглашена в Литву. Министр сказал, что еще тогда обсуждались действия, направленные на то, чтобы SpaceX в Литве могла как можно скорее начать предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета.





"Внедрение системы Starlink в Литве означает более инновационные услуги интернета. Наш интерес очень прост - чтобы у литовских потребителей был максимально большой спектр услуг и максимально большие возможности выбора. Мы бы хотели, чтобы такие услуги спутникового интернета появились в Литве как можно раньше", - сказал Скуодис.





По словам министра, Литва могла бы быть мостом для развития спутникового интернета на рынках стран Балтии и всего региона.





Приход в Литву технологии спутникового интернета Starlink означает, что "умные" виды бизнеса можно будет развивать где угодно в стране, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.





"Значит, в Литве "умные" виды бизнеса, для которых нужны хорошая инфраструктура интернета, хороший доступ, высокая скорость, по сути мы можем развивать где угодно - в лесу, в домике у озера, всюду. Это очень важно, и я думаю, что это важно и для жителей, и для бизнеса", - сказала Армонайте BNS.





По ее словам, приход SpaceX показывает, что Литва может привлечь самые известные бренды из США. Компании космического сектора создают важные технологии в разных сферах, поэтому может быть, что Литва постарается привлечь и другие предприятия этого сектора, сказала она.





Министр обратила внимание, что пакет законов о релокации работников, который на следующей неделе рассмотрит литовский парламент, важен не только для фирм из Беларуси, но и для компаний из США и Канады.





"Инвестиции из третьих стран - это значит, что мы говорим не только о находящихся в Беларуси предприятиях информационных технологий, о которых в последнее время мы много говорили, но и о компаниях США, Канады, которые тоже интересуются ускоренными процессами, снятием бюрократических препон. Остался последний шажок, чтобы мы в Сейме приняли изменения к законам", - сказала она.





Бывший глава агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") Мантас Катинас считает, что решение SpaceX о приходе в Литву может быть связано с условиями государственного регулирования и политической поддержкой.





"По сути Литва не первый раз пользуется этой стратегией, старается очень гибко тестировать определенные решения для инновационных компаний, и это может быть одним из наших основных преимуществ", - сказал Катинас BNS.





SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX состоит из 1,735 тыс. космических аппаратов. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов Starlink (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.



