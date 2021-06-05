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Украина и Беларусь на пороге торговой войны

Эра зоны свободной торговли Украины с Беларусью, похоже, близится к концу. Кому от этого будет хорошо, а кому не очень?

Украина и Беларусь на пороге торговой войны
26 мая Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт некоторых украинских товаров. В их списке кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, сельхозтехника, стиральные машины и мебель. Лицензирование введено на шесть месяцев. В Украине такой шаг рассматривают как попытку вытеснить украинские товары с белорусского рынка.

"Пока ограничения не касаются ключевых товарных групп, но опасность, что Беларусь переведет все в формат торговой войны, существует", — считает Игорь Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, пишет "Фокус".

Шаги и меры: почему вводится лицензирование товаров


Официально в Беларуси сообщили, что причина решения о лицензировании экономическая. Мол, Украина ведет недружественную политику и ограничивает доступ белорусских товаров, так что это ответный шаг Беларуси, а компания "Белавиа" и санкции к ней здесь ни при чем. Об этом сообщил Александр Гурьянов, замминистра иностранных дел Беларуси.

"Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в Договоре о зоне свободной торговли СНГ. В отношении Беларуси действуют восемь антидемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания. Мы многократно предлагали украинской стороне, в том числе были обращения на уровнях премьер-министра, сопредседателя Межправительственной комиссии и внешнеторгового регулятора, проводить консультации, использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Украинская сторона ответить на наши обращения ни разу не захотела", — говорит Гурьянов.

В свою очередь замминистра экономики Украины Тарас Качка считает, что не все так однозначно: "В Беларуси пытаются связать лицензирование с решением от 22 апреля [пошлина 35% для импорта транспорта из Беларуси]. Но без политического контекста, конечно, не обошлось". Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Это решение задело в первую очередь белорусский МАЗ, доля которого на рынке продаж грузового транспорта в Украине составляет около 20%.

"Ограничения — это ответная мера после введения Украиной месяц назад ­35%-й пошлины на белорусские грузовики и автобусы. Мера была симметричной по ­объему — импорт этих транспортных средств в 2020 году составил $118 млн. К продукции Минского автомобильного завода (МАЗ), который принадлежит государству, давно были вопросы с точки зрения рыночного ценообразования", — отмечает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

В Кабмине теперь думают, как решить кризис. Тарас Качка отмечает, что в работе несколько вариантов реагирования на лицензирование со стороны Беларуси, но будут ли они зеркальными, не говорит.

"Держим ситуацию под контролем. Привлечены первый вице-премьер, премьер-министр, все правительство работает. Без паники, мы найдем нормальное решение", — заявил он в комментарии Фокусу.

Торговая война с Беларусью: кому хорошо, а кому нет


У Беларуси и Украины длинная история плотного торгового сотрудничества. Причем импорт белорусских товаров в нашу страну существенно превышает украинский экспорт: $2,87 млрд против $1,33 млрд (в 2020 году). То есть украинский рынок для белорусов — более чем важное направление. Украина также заинтересована в белорусском рынке, но эксперты считают, что трагическими принятые в отношении украинских производителей меры называть не стоит.

"Если дело дойдет до запрета [на ввоз украинских товаров, которые теперь подлежат лицензированию], для экспорта в целом эффект будет незначительным. В 2020 году экспорт этих товаров из Украины в Беларусь составил $121 млн. Это лишь 0,2% всего украинского экспорта", — объясняет Дмитрий Горюнов. По его словам, 90% отечественного экспорта под введенное лицензирование не подпадают.

Согласно данным посольства Беларуси в Украине, в прошлом году из нашей страны в Беларусь импортировались сельскохозяйственная и продовольственная продукция, грузовые железнодорожные или трамвайные вагоны, части подвижного состава, плоский прокат, пластмассовая тара, тара из бумаги и картона, лекарственные средства. Это ключевые группы отечественного экспорта, и новое лицензирование больно ударит лишь по двум из них — производителям кирпича (около 70% его экспорта приходится на Беларусь) и бумажной упаковки (доля экспорта в Беларусь — 32%). Пивные компании тоже подпадают под лицензирование, доля украинского экспорта пива в эту страну — 27%. Эксперты говорят, что если Беларусь откажется выдавать лицензии на этот товар, компании начнут искать другие рынки сбыта.

"Частично это страны СНГ или Азии и Африки. Вопрос в том, готов ли украинский МИД оперативно помочь экспортерам", — отмечает Игорь Тышкевич.

По данным Центра экономической стратегии, для Украины наиболее важные статьи импорта из Беларуси — бензин (об этом далее в статье) и калийные удобрения. Остальные группы товаров, включая транспорт, в случае полномасштабной торговой войны будет несложно заместить поставками из других, в первую очередь европейских, стран. Некоторые эксперты считают, что в ответ на лицензирование Украина может попытаться начать диалог с Беларусью, хотя в его результативность верят не особо. Хотя бы потому, что стратегией соседнего государства может оказаться целенаправленное снижение доли украинского экспорта при одновременном наращивании экспорта из России.

Будет ли бензин из Беларуси?


В конце мая 2021 года СМИ всколыхнули сообщения о том, что Беларусь может прекратить поставки топлива в Украину. В ответ на это компания "БНК-Украина" (импортер белорусских нефтепродуктов) сообщила, что никаких запретов пока нет, но объем поставок могут сократить из-за планового ремонта Мозырского НПЗ с 1 июня. По словам Агии Загребельской, основательницы "Лиги антитраста", госуполномоченной АМКУ в ­2015–2019 годах, проблемы с импортом топлива также могут быть связаны с расследованием экономического отдела Комитета госбезопасности Беларуси из-за скидок по терм-контрактам в Украине.

Как отмечает Анатолий Амелин, директор программы "Экономика" Украинского института будущего, наша страна ощутимо зависима от импорта нефтепродуктов из Беларуси, равно как Беларусь зависима от украинского рынка премиального топлива. В 2020 году мы закупили у Беларуси 0,850 млн т бензина (это более 30% украинского рынка), 2,2 млн т дизтоплива (­­30%-я доля) и 0,38 млн т сжиженного газа (­17%-я доля). В I квартале 2021 года Беларусь импортировала в Украину топлива на $416,163 млн (46,5% от общего объема импорта). То есть для Беларуси рынок Украины очень важен.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук считает, что приостановка или сокращение импорта бензина из Беларуси приведет к подорожанию А-95 и росту стоимости дизтоплива, автогаза и товаров, в цене которых весомую долю занимают затраты на транспортировку.

Амелин же не исключает, что в случае паузы импорта А-95 из Беларуси на рынке образуется дефицит, ведь среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. т (около 50% рынка). По мнению Корольчука, организация импорта бензина из ЕС и других стран потребует трех-шести месяцев, так как у Литвы и Польши пока нет свободных мощностей и все законтрактовано, а поставки морем из Турции выглядят "рулеткой" по цене и свободным объемам. Поэтому эксперт опасается сокращения рынка и частичного отказа от бензина.

"Ограничения могут касаться только импорта А-95, тогда как топливо марки А-92 из Беларуси должно поставляться в полном объеме. В связи с этим есть риск, что на украинских АЗС под видом А-95 будут продавать 92-й с присадками", — предупреждает Загребельская.

Впрочем, шанс избежать топливного коллапса есть.

"Чтобы перекрыть потребность в бензине, "Укртатнафта" должна нарастить переработку на 2 млн т, то есть вдвое. Это реально, но требует значительных инвестиций", — говорит Амелин. Еще 1,5 млн т дизтоплива можно добрать за счет морских поставок. В Минэнерго успокаивают, что дефицита топлива не будет.

Битумом — по стройке


Кризис в экономических отношениях с Беларусью может спровоцировать сложности в строительстве из-за перебоев и даже прекращения поставок битума. Как отмечает Агия Загребельская, в 2020 году объемы потребления битума в Украине достигли рекордных цифр — более 1 млн т. При этом доля белорусского битума составляет около 50% украинского рынка и 67% от всего его импорта в Украину. Да и транспорт, задействованный в строительстве дорог, преимущественно работает на дизтопливе, с поставками которого из Беларуси также могут быть проблемы.

"Ввезти аналогичный объем битума неоткуда. Морские поставки и увеличение переработки позволят перекрыть потребности наполовину. Впрочем, средства можно направить на цементные дороги или на объекты инфраструктуры, не требующие битума", — описывает возможный выход из ситуации Анатолий Амелин.

Однако Загребельская отмечает, что цементные дороги дороже асфальтобетонных, а рынок цемента монополизирован, из-за чего цены завышены. Желающих импортировать битум по спекулятивным ценам тоже появится немало. В итоге президентский проект "Большая стройка" станет еще более дорогим удовольствием для бюджета.

Белорусские компании не только поставляют битум для "Большой стройки", но и зарабатывают на ней. Холдинг "Белавтодор" задействован в реализации десятков инфраструктурных проектов в девяти областях страны. О приостановке его деятельности информации нет.

Юрий Корольчук подчеркивает: у Беларуси нет альтернативного Украине направления, куда можно сбыть миллион тонн топлива, поэтому, несмотря на сложные политические моменты, Беларусь вряд ли ограничит поставки.
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