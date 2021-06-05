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Названы победители конкурса стартап-проектов. Гран-при — у транспортно-логистической платформы

В финал конкурса Belarus ICT Start-up Award 2021 вышли 27 проектов из 180 заявленных. 4 июня определены лучшие.


Подробности — у корреспондента агентства «Минск-Новости».

Конкурс традиционно проходил в двух номинациях: «Лучший молодежный стартап-проект» и «Лучший инновационный проект».

В первой номинации победные места завоевали следующие проекты:

3-е — Clod — это сервис, где пользователь проходит опрос, и стилист составляет для него образы, учитывая параметры, предпочтения и бюджет;

2-е — «Стоп микроб». Авторы представили дезинфицирующее средство, которое подходит для обработки рук, перчаток и всех видов поверхностей — компьютеров, телефонов, приборов, предметов личной гигиены. Оно не имеет запаха, разрешено для использования в обработке детских игрушек, одежды и мебели;

1-е — «Нейросеть для классификации рентгенограмм органов грудной клетки» (второе название — Covid-Ray). Это онлайн-сервис, управляемый искусственным интеллектом, для сортировки рентгеновских снимков грудной клетки по трем категориям: 1. Пневмония, включая COVID-19. 2. Норма. 3. Иная патология. Точность предварительного диагноза — около 91 %. Окончательный вывод остается за врачом-рентгенологом.

Тройка лидеров в номинации «Лучший инновационный проект»:

3-е место — проект Followmess. Продукт позволяет представителям малого и среднего бизнеса увеличить свои продажи в Интернете за счет максимально адаптивного интерфейса с полным функционалом внутри;

2-е — проект «Silversil — зеленая дезинфекция». Команда представила уникальное дезинфицирующее средство, эффективное и безопасное для взрослых и детей, в том числе аллергиков. Гарантирует 100-процентную защиту от всех вирусных инфекций (в том числе COVID-19), бактерий, грибов на длительное время;

1-е — проект Cropfleet. Суть проекта — опрыскивание сельскохозяйственных полей комплексом дронов с применением информационных технологий. Разработка позволяет снижать вред, наносимый здоровью фермеров и экологии.

Все победители награждены дипломами и ценными призами от организаторов конкурса и компаний-партнеров. Также их проекты получили экспертную оценку Фонда «Сколково», возможность быть включенными в проект одного из резидентов Минского городского технопарка, бесплатное прохождение корпоративной акселерационной программы Белорусского инновационного фонда и участие в Республиканском конкурсе инновационных проектов.


Гран-при конкурса Belarus ICT Start-up Award 2021 досталось проекту Profito. Это транспортно-логистическая платформа, которая упрощает работу логистов, помогает грузовладельцам и транспортным компаниям эффективно взаимодействовать друг с другом. Система позволяет заключать сделки по различным направлениям в международных перевозках грузов автомобильным и морским транспортом.

Обладатель Гран-при конкурса награждается сертификатом, который дает право на участие в выставке «ТИБО-2022» с предоставлением выставочного места или же возможность презентовать свои проекты на других подходящих по тематике форумах, организуемых ЗАО «Техника и коммуникации».

Фото предоставлены организаторами
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