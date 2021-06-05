В четверг 3 июня Александр Лукашенко принял высокопоставленных чиновников с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса Беларуси.





UDF обратил внимание на целый ряд заявлений руководителя страны, которые плохо стыкуются с реальным положением дел.





Власти до сих пор не знают, куда продавать энергию с БелАЭС





Атомную станцию под Островцом давно торжественно открыли, но руководство страны до сих пор не знает, куда девать энергию с объекта, который обошелся в примерно 7 миллиардов долларов.





Свежее заявление Лукашенко звучит поразительно:





«Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать». Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии».









Контрактов по экспорту энергии с БелАЭС нет и, скорее всего не будет. Соседям, входящим в Евросоюз, она принципиально не нужна, а Россия и Украина закрывают свои потребности сами.





Лукашенко предлагает «разумно развернуться», но на деле это означает, что власти любой ценой готовы расширять потребление электроэнергии внутри Беларуси. Хотя и без АЭС страна самостоятельно закрывала свои нужды.









Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал о массовом строительстве энергокотлов и «пиково-резервных энергоисточников на четырех крупных электростанциях страны». Зачем? Во сколько это обойдется бюджету и рядовым потребителям? Нет ответа.





По всей видимости, чтобы скрыть ужасное положение дел с востребованностью БелАЭС, Лукашенко в очередной раз бросил в народ тему для обсуждения: «Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива».





Лукашенко приписал Литве неведомое желание

Кстати, говоря о целесообразности строительства АЭС, руководитель страны заявил:





«Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС».









Эти слова далеки от реального положения дел. Во-первых, «вернуться» к Игналинской АЭС уже вряд ли получится. По состоянию на прошлый месяц на первом энергоблоке не работающей уже 10 лет (!) атомной станции не осталось поврежденного отработанного ядерного топлива (полностью ликвидируют АЭС через 17 лет).





Во-вторых, отношение литовских властей к перспективе строительства новой атомной станции вполне красноречиво недавно обозначил президент Гитанас Науседа, который адался вопросом, усвоил ли мир урок после чернобыльское трагедии.





Провальный проект в Добруше Лукашенко назвал «хорошим моментом»

Производство мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике обещали ввести в эксплуатацию еще в… 2015 году (!). Были потрачены сотни миллионов долларов инвестиций, но китайский подрядчик завалил дело.





И вот на совещании Лукашенко заявил:





«Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем».





К сведению: новый завод по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона в Добруше официально «введен» в эксплуатацию всего два дня назад – 1 июня.





Следующие слова руководителя страны:





«Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается».









Здесь также очевидна нестыковка: Лукашенко был в Добруше в феврале 2020 года. И после его визита, кстати, новое производство обещали запустить уже к концу того же года (чего не произошло).





Но это мелочи. Наконец, следующее заявление Лукашенко насчет нового завода в Добруше:





«Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем. Но мы там побудем и посмотрим».









Сроки строительства полностью завалили, потратили сотни миллионов долларов (первоначально речь шла о $350 млн, но постепенно сумма росла) и ничего пока не добились. Предыдущий опыт подсказывает, что новый визит Лукашенко в Добруш обернется выделением новой огромной суммы на убыточный проект.





Лукашенко промолчал о судьбе белорусского электромобиля

Высказался на совещании руководитель страны и об электромобилях.





«Посмотрите, мы когда-то там чем-то занимались, я показывал, какие есть автомобили, на Tesla этой первых еще выпусков разъезжал. Все смеялись, думали: ну, шутит, президенту нечего делать. А сегодня! Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили», – сказал Лукашенко.









На самом деле публично руководитель страны продемонстрировал Tesla только в 2017 году. На тот момент бренд уже больше десятилетия выпускал алектрокары.





Но самое интересное, что пресс-служба Лукашенко не привела никаких его заявлений о производстве белорусских электромобилей. Тех самых, разработку которых курировала Академия наук и поступление в продажу которых обещали еще к концу 2019 года…