Кожевенное производство: no comment!

По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, Беларусь и России осталось согласовать только две дорожные карты из 28 – это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Эти документы планируется подписать после осеннего заседания Высшего госсовета Союзного государства, но до этого они должны пройти квалифицированное обсуждение во всех отраслевых министерствах, получить одобрение союзного правительства.





Министр подчеркнул, что «не надо искусственно нагнетать интеграционные процессы», поскольку этим союзным программам понадобится время для первоначальной реализации и изучения их последствий. А после всего, сама обстановка, и политическая и экономическая поможет определиться, что делать дальше.





А дальше придется плыть в общий союзный рынок с тем, чтобы, по словам белорусского посла в России Владимира Семашко, с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т.д.





«Так далее» будет означать фактическую экономическую интеграцию стран, которую темными ночами и длинными днями безуспешно приближали политики и функционеры двух стран. В этой связи можно вспомнить давнюю идею еще ельцинских министров о необходимости перехода от братской интеграции народов, к взаимовыгодным отношениям стран на рыночной основе.





А ведь известно, что ничто так не повышает интенсивность сотрудничества, как рыночная конкуренция, которая оценивает любые проекты с точки зрения их эффективности, следовательно, их экономической целесообразности.





В общем, «мы будем жить теперь по-новому», пелось в одной перестроечной песне, но, что было доказано последующей социальной практике, для жизни «по-новому», потребовалось много жертв, оплативших современный экономический парадиз в Беларуси и в России. Можно для примера вспомнить рыночную судьбу московских промышленных предприятий, начиная с ЗИЛа и заканчивая АЗЛК. И по всему выходит, что с наступлением «фактической интеграции» белорусским промышленным, сельскохозяйственным и прочим предприятием придется испытать себя в условиях жесткой конкуренции.





Многие эксперты считают, что выживание действующей экономической системы Лукашенко дает только «энергичное сближение с Россией», интеграция с ней. Но неужели сейчас вдруг обойдется без лукавства?





Вот Лукашенко недавно посетил кожевенный завод в Гатово, и на скорую руку поруководил предприятием и отраслью. Сообщил публике, что нужно делать ставку на кожевенное производство – как в свою очередь на деревообработку.





Завод в Гатово был построен в 1988 году итальянцами вместо завода «Большевик» на Октябрьской, который был частным, построенным еще при царе Горохе, до революции. Позже он был национализирован и, что удивительно, безотказно снабжал всех белорусских обувщиков и галантерейщиков. Но ничто не вечно под Луной: в 1988 году завод переместили на площадку в поселке Гатово, и республика получила самый современный кожевенный завод, построенный «под ключ» итальянской фирмой. Как водится, новый завод добивался замечательных производственных и трудовых успехов.





В 2013 году завод привлек внимание самого рачительного хозяина белорусской промышленности Лукашенко, который подписал распоряжение о государственной поддержке его модернизации. Было установлено, что отныне все кожсырье, производимое в Беларуси, должно перерабатываться на отечественных заводах. К концу 2016 года, как отмечается на сайте «Гатова», успешно завершена четырехлетняя модернизация производства, инициированная самим Лукашенко, в результате чего производственный и экономический потенциал значительно вырос.





И все бы хорошо, но недавно посетив Гатово, Лукашенко поинтересовался, какие площади занимает завод. Ему ответили, что предприятия занимает площадку в 27 га, но половина ее не используются, поскольку там стоят пустующие и непригодные строения. Осерчавший Лукашенко по традиции стал пытать ответственных, мол, почему манкируют его указаниями, до что делать. А те не знают, что. Одни считают, что надо снести ненужные здания, использовать территорию для новых производств, другие утверждают, что старые цеха следует модернизировать и использовать для расширения кожевенного производство.





Кожевенный завод, следует помнить, – это не библиотека и не поликлиника. Это коммерческое, работающее на рынок предприятие, ориентированное на производство прибыли. Возможно, оно получает какую-то прибыль, но денег для модернизации у него не было пять лет назад, нет их и сегодня для повторной модернизации.





Как нет их и у страны для повторной, еще более «углубленной» интеграции.





Особенностью социально-экономической модели, которая предлагается белорусской стороной для интеграции является недостаток ее субъектности. Поэтому ни руководители, ни руководимые ими предприятия, не могут зарабатывать деньги. Но успешно умеют их не зарабатывать. И если уж начинать перечень, то с самого Лукашенко. Вот и сейчас он выступает простым регистратором: «Пришло время отвечать – вы вносите предложения, исключая принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено. Вот она отрасль на одном предприятии. Здесь надо перерабатывать все шкуры, которые есть в Беларуси. Вы переработали? Нет. Вы обеспечили кожсырьем обувную, мебельную, галантерею и прочее? Не обеспечили».





Если согласиться со словами присутствующей при этой экзекуции председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной, утверждающей, что отрасль работает недостаточно эффективно главным образом ввиду недостаточной компетенции руководителей, то следует признать, что ничего они обеспечить не могут. На этот счет существует, как говорится, «объективка». Оказывается, что на «Белвесте» закупают всего 12% белорусской кожи. А остальную импортируют, в том числе из Турции, более дешевую и качественную.





В общем, Лукашенко в очередной раз «поруководил» предприятием и отраслью, расчувствовался и решил выделить заводу около 8-9 млн рублей на погашение задолженности, мясокомбинатам за поставленное сырье, и около 2 млн рублей на строительство очистных сооружений. Кожевенное производство, всегда «пахучее», если оно не имеет очистных сооружений. Рукотворная экологическая катастрофа. А если оно игнорирует обязательства к поставщикам сырья, то его можно квалифицировать как экономическое чудо. Нигде таких не бывает, у нас – запросто.





Все это подтверждается даже официальной статистикой. Так в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года производство кожи дубленой и выделанной составило 110,8%, а товарные запасы обуви, в том числе кожаной на 1 мая в 8 с лишним раз превысили среднемесячный объем производства.





Как в таких случаях пишут: no comment!