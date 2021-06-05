Forbes: Дуров оказался отцом двоих детей и может передать им по наследству не менее $17 млрд
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров тщательно скрывает информацию о своей семье, но журналисты узнали, сколько миллиардер может оставить своим детям. Несовершеннолетних включили в список самых богатых наследников Forbes.
По информации журнала, россиянин воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Дочь и сын бизнесмена, родившиеся в 2009 и 2010 году, могут претендовать на $8,6 млрд каждый, поскольку его состояние на апрель, по подсчетам сотрудников издания, составило $17,2 млрд.
В рейтинге дети Дурова занимают 6-е место. Сам он не комментирует эту информацию.
В начале мая авторы документального фильма о предпринимателе раскрыли, что он расстался с женой — выпускницей СПбГУ Дарьей Бондаренко.
09:26 05/06/2021
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