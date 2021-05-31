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«Беларусбанк» снизил проценты и увеличил срок кредитования для покупки авто

«Беларусбанк» пересмотрел условия выдачи кредита «Альтернатива», который выдается исключительно для покупки автомобиля марки Geely. В частности, была снижена процентная ставка и увеличен общий срок кредитования. Это уже второй раз за май, когда банк меняет в сторону улучшения условия кредита, пишет «Вечерний Гродно».




Как рассказали в пресс-службе банка, с 20 мая кредит на покупку автомобилей Geely выдается на срок до 10 лет (до этого было 7 лет). Процентная ставка в первые 1,5-3 года кредитования (этот период называется грейс-период) составляет теперь 8,5% (было 9%). Когда грейс-период закончится, то ставка будет составлять 15,75% (тут без изменений). При этом взять кредит можно на полную стоимость покупаемого автомобиля, добавили в банке.

— Кроме того, в период с 20 мая до 31 августа текущего года (включительно) банк предоставляет своим клиентам возможность получить кредит с уплатой в грейс-период ставки в размере 5% годовых (ставка рефинансирования минус 3,5%). Воспользоваться данным предложением могут владельцы срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях сроком хранения 12 и более месяцев на сумму не менее 5000 рублей, — отметили в «Беларусбанке».

Напомним, в предыдущий раз «Беларусбанк» изменял условия выдачи кредита на покупку Geely с 5 мая. Тогда была снижена процентная ставка.
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