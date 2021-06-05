+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Депутаты скорректировали бюджет Минска. Как теперь распределятся деньги?

Начала работу сессия Минского городского Совета депутатов.

 Фото: Blizko.by
 
Столичные депутаты поддержали внесение изменений в распределение бюджета столицы, увеличив доходную часть бюджета города Минска на 2021 год на 200 млн рублей и, соответственно, определили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы:

- 184,1215 млн рублей — на социальную сферу (в том числе на здравоохранение, связанные с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции, в объеме 177,6 млн рублей);
37,0799 млн рублей — на обеспечение текущей деятельности коммунального пассажирского транспорта;
- 3,2967 млн рублей — на текущий ремонт учреждений образования;
- 1,602 млн рублей — на капитальный ремонт социально значимых объектов;
- 1,101 млн рублей — на приобретение малогабаритной специальной техники для предприятий системы «Минскзеленстроя».

В источники финансирования дефицита бюджета города Минска будут внесены изменения в части уточнения ассигнований за счет экономии средств, запланированных на обслуживание облигаций Мингорисполкома, в связи с переносом срока выпуска ценных бумаг на более поздний срок, пишут «Минск-Новости».
 
С учетом вносимых изменений объем бюджета Минска на 2021 год составит: по доходам — 5 млрд 750,7 млн рублей, по расходам — 5 млрд 985,1 млн рублей с дефицитом 234,4 млн рублей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]