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Столичные депутаты поддержали внесение изменений в распределение бюджета столицы, увеличив доходную часть бюджета города Минска на 2021 год на 200 млн рублей и, соответственно, определили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы:





- 184,1215 млн рублей — на социальную сферу (в том числе на здравоохранение, связанные с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции, в объеме 177,6 млн рублей);

37,0799 млн рублей — на обеспечение текущей деятельности коммунального пассажирского транспорта;

- 3,2967 млн рублей — на текущий ремонт учреждений образования;

- 1,602 млн рублей — на капитальный ремонт социально значимых объектов;

- 1,101 млн рублей — на приобретение малогабаритной специальной техники для предприятий системы «Минскзеленстроя».





В источники финансирования дефицита бюджета города Минска будут внесены изменения в части уточнения ассигнований за счет экономии средств, запланированных на обслуживание облигаций Мингорисполкома, в связи с переносом срока выпуска ценных бумаг на более поздний срок, пишут «Минск-Новости».

С учетом вносимых изменений объем бюджета Минска на 2021 год составит: по доходам — 5 млрд 750,7 млн рублей, по расходам — 5 млрд 985,1 млн рублей с дефицитом 234,4 млн рублей.