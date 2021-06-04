



Сейчас, по информации Office Life, среди ее кредиторов числится Юрий Чиж.

По данным на 2016 год, которые публиковал журналист Александр Ярошевич, «Вариант» наполовину принадлежал брату Чижа Александру, а еще 50% — у племянника Андрея (сын другого брата Чижа).





Основной профиль компании — производство деревянных дверей. Банкротство «Варианта» началось в 2019 году. Часть имущества уже продана (оборудование и автомобили). Пока что предполагается, что ликвидация юрлица завершится в 2021 году, но суд может продлить срок.





Среди кредиторов «Варианта» также есть Белагропромбанк, Белинвестбанк, Брестская таможня, Ивацевичский лесхоз, «ФХБ БЕЛ» и «Гудпекер Трейд» (оптовые продавцы лесоматериалов).