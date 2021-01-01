+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Для транспортного налога все готово? ГАИ передала налоговой сведения о владельцах транспортных средств

Министерство по налогам и сборам проинформировало о загрузке в сервис «Личный кабинет плательщика» сведений ГАИ о принадлежащих физическим лицам транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года. На основе этих данных и нужно будет платить транспортный налог.

Фото: архив Onliner, фото носит иллюстративный характер
     
Сведения размещены в разделе «Сведения о транспортных средствах», перейдя в который, можно просмотреть информацию о принадлежащих налогоплательщику транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 01.01.2021.

В МНС подчеркнули, что при необходимости можно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки сведений о таких транспортных средствах или для их снятия с учета для утилизации.

Тот, кто не зарегистрирован в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц», может получить доступ  к данному сервису (логин и пароль) лично в любой инспекции МНС, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.

В ближайшее время министерством будет реализована возможность регистрации в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц» и получения логина и пароля дистанционным способом путем идентификации через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

В министерстве напомнили, что с 4 марта 2021 года введен упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Ознакомиться с данным порядком можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.03.2021 №122 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. №1849»).

С 2021 года в Беларусь введен транспортный налог, который предусматривает уплату по сроку не позднее 15 декабря 2021 года авансового платежа и по сроку не позднее 15 ноября 2022 транспортного налога в отношении принадлежащих физическим лицам в 2021 году транспортных средств.

Плательщиками транспортного налога признаются физические лица, за которыми зарегистрированы в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел транспортные средства. При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком транспортного налога признается лизингополучатель.

Подробная информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.

Как сообщалось, данные о регистрации авто теперь можно проверить на сайте МВД.
Источник: Виталий Петрович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]