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Сведения размещены в разделе «Сведения о транспортных средствах», перейдя в который, можно просмотреть информацию о принадлежащих налогоплательщику транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 01.01.2021.





В МНС подчеркнули, что при необходимости можно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки сведений о таких транспортных средствах или для их снятия с учета для утилизации.





Тот, кто не зарегистрирован в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц», может получить доступ к данному сервису (логин и пароль) лично в любой инспекции МНС, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.





В ближайшее время министерством будет реализована возможность регистрации в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц» и получения логина и пароля дистанционным способом путем идентификации через межбанковскую систему идентификации (МСИ).





В министерстве напомнили, что с 4 марта 2021 года введен упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Ознакомиться с данным порядком можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.03.2021 №122 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. №1849»).





С 2021 года в Беларусь введен транспортный налог, который предусматривает уплату по сроку не позднее 15 декабря 2021 года авансового платежа и по сроку не позднее 15 ноября 2022 транспортного налога в отношении принадлежащих физическим лицам в 2021 году транспортных средств.





Плательщиками транспортного налога признаются физические лица, за которыми зарегистрированы в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел транспортные средства. При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком транспортного налога признается лизингополучатель.





Подробная информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.





Как сообщалось, данные о регистрации авто теперь можно проверить на сайте МВД.