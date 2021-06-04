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Минэнерго ответило ЕС по поводу БелАЭС

Пресс-служба министерства энергетики Беларуси ответила на критику Еврокомиссии об эксплуатации Белорусской атомной электростанции (БелАЭС)

Министерство утверждает, что ключевые рекомендации, которые были формулированы по итогам стресс-тестов БелАЭС, выполнены. Дальнейшая работа по их реализации продолжится и после ввода в эксплуатацию первого блока атомной электростанции, добавили в ведомстве.

«Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года», — заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго. 

Напомним, накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сожалеет, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов Евросоюза от 2018 года.

Симсон напомнила белорусским властям о важности как можно более оперативного и полного выполнения всех рекомендаций партнерской проверки. 

«Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Беларусь продолжала взаимодействие по вопросам ядерной безопасности станции в Островце в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения партнерской оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности», — говорится в заявлении еврокомиссара.
Источник: snob.ru
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