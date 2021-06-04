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Борисовский завод БЕЛДЖИ собирает заявки на электромобили - цена неизвестна

На сайте СЗАО БЕЛДЖИ появилось объявление о сборе заявок на электромобиль Geely «Геометрия С».

Борисовский завод БЕЛДЖИ собирает заявки на электромобили - цена неизвестна
Потенциальным покупателям предоставлены технические характеристики китайского электромобиля Geely Geometry C, но не озвучивается цена, по которой его собираются реализовывать в Беларуси. При этом форма заявки не предполагает обратной связи, пишет ex-press.by

В самом Китае этот электромобиль стал продаваться с июня прошлого года. Всего за 2020 год в Китае было продано 4 864 таких машин, а за первый квартал текущего года — 2 588.

В Китае такой электромобиль в базовом варианте (запас хода 400 км) стоит относительно дешево — 20 898 долларов США.

В российских СМИ пишут о том, что в РФ начало продаж Geely Geometry C ожидается в середине лета текущего года по цене, не превышающей 1,5 млн российских рублей в базовом варианте и 2 млн рублей в улучшенном (запас хода 550 км), то есть, от $20,8 тыс. до $27,3 тыс.

Насколько достоверна такая информация, судить трудно. Скорее всего, речь идет все же о ценах без доставки. При этом производство электромобилей в Китае дотируется государством.

— Мы ориентируемся на 30 000$, — в свою очередь сообщил российскому ресурсу «Китайские автомобили» начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО «БелДжи» Владимир Подымако.

Полтора года назад, в ноябре 2019 года директор завода БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский рассказывал на пресс-конференции:

— Нам Geely говорит, что мы не против заняться электромобилями, но при условии, что мы будем видеть: это будет бизнес, а не потеря денег.

Чуть позже, в марте 2020 года Свидерский объяснил, при каких условиях СЗАО БЕЛДЖИ может заняться китайскими электромобилями:

— С точки зрения стратегии, если будет массовый спрос — где-то около 10 тыс. автомобилей в год, целесообразно вести подготовку производства. Даже 5 тыс. электромобилей, наверное, хватило бы, чтобы мы приняли решение о подготовке производства. Думаю, если бы увидели рынок 5-10 тыс. электромобилей, то пошли бы на освоение.

Неужели увидели?

Напомним, ранее завод БЕЛДЖИ закупил в Китае четыре электромобиля Geely Geometry, только не С, а А, в том числе для изучения реальных характеристик машины. Оказалось, что в условиях белорусской осени характеристики Geely Geometry А надо корректировать.

В частности, по словам Геннадия Свидерского в программе «Актуальный микрофон» на БТ, если на улице ниже плюс десяти по Цельсию, запас хода уменьшается на 20%.

Что происходит при минусовой температуре, и вовсе неизвестно. Возможно, в модификации Geely Geometry С такой проблемы нет.
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