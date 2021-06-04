+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кудрин и Чубайс прогнозируют для России нефтяной тупик

Снижение мирового спроса на нефть - это «серьезный вызов благосостоянию и стабильности» России, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, мир пройдет пик потребления нефти, так же, как он прошел пик потребления угля, и это произойдет в ближайшие 10 лет.

Это создает двойной вызов, заявил Кудрин: во-первых, придется освободиться от более вредных материалов, углеводородного следа, а во-вторых - сократятся валютные доходы экономики, сообщает Finanz.

Экспортная выручка от продажи за рубеж «черного золота» с советских времен снабжает экономику РФ твердой иностранной валютой, на которую впоследствии закупается импорт - от технологий и машин до ширпотреба, продовольствия и сырья.

В докризисном 2019 году нефть, газ и нефтепродукты обеспечили 55% всех экспортных доходов экономики - 231 млрд долларов из 419. В 2020-м на фоне обвала цен, спроса и добычи приток нефтедолларов снизился до 146 млрд долларов и все равно составил внушительные 44% от экспорта.

В первом квартале 2021-го углеводороды обеспечили половину экспортных доходов - 44 млрд долларов из 88 млрд.

Этот конвейер, с помощью которого Россия обменивает «черное золото» на западные технологии и потребительский стиль жизни, может остановиться полностью. 

«Человечество приняло решение отказаться от углеводородов», - заявил на том же ПМЭФ экс-глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс 

«Это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией, которую мы в школе учили, 18 века, - сказал Чубайс. - Даже индустриализация в нашей стране, прошедшая в середине 20 века, мне кажется меньше по масштабам, чем отказ от углеводородов».

За последние годы, по словам Чубайса, произошли три события, изменившие экономическую карту мира необратимо.

«Во-первых, ЕС пересмотрел свои цели климатической политики на 2030 год. Если раньше было снижение объемов выбросов СО2 на 40%, то принято решение о снижении на 55%. Во-вторых, победа [Джо] Байдена на выборах, вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение и объявили что к 2030 году выбросы в стране будут снижены на 50% ниже, чем в 1990-е годы. И третье событие - Китай официально провозгласил выход на углеродную нейтральность к 2060 году», - перечислил он.

Помимо прямого снижения спроса на нефть и газ, это может привести к тому, что под удар попадут и другие товары российского экспорта, в которых высок углеродный след.

Для России это означает необходимость 100-процентной реструктуризации экономики, а чтобы остаться великой энергетической державой, по словам Чубайса, нужно переключаться на экспорт водорода.

«Специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС. У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - заявил Чубайс.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]