Доллар поднялся до месячного максимума

Курс доллара поднялся всего на 0,0014 BYN до 2,5388 BYN/USD и оказался выше максимума за четыре недели.





Напомним, что вчера вступили в силу американские санкции против госкомпаний:





"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим" Belneftekhim USA Inc

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк стекловолокно"

Американским компаниям и гражданам уже запрещено сотрудничать с вышеперечисленными компаниями.





Т.к. объёмы торгов между Беларусью и США и раньше были не очень большими, то напрямую эти санкции повлияют слабо, а вот эффект косвенных санкций сейчас никто не представляет.





Существует риск того, что американцы будут вводить вторичные санкции против компаний из других стран, которые сотрудничают с компаниями из списка. Количество желающих рискнуть сильно уменьшится и среди европейских партнёров.





Скорее всего, белорусские компании под санкциями лишатся возможности отправлять и получать оплату в долларах, т.к. такие переводы осуществляются через американские банки, которые могут их перехватить.





На валютной бирже в Минске пока довольно спокойно и в обменниках белорусских банков валюта есть, но в долгосрочной перспективе санкции негативно скажутся на позициях белорусского рубля.





Курс евро обвалился сразу на 0,0167 BYN до 3,0760 BYN/EUR до минимума за 9 дней. Евро подешевел второй день, а до этого находился на максимуме за 33 дня.





Курс российского рубля вырос на 0,0022 BYN до 3,4666 BYN/100 RUB.





Рубль РФ подорожал уже седьмой раз за восемь торгов. Стоимость сотни российских рублей за это время выросла на 0,0549 BYN до максимума за два месяца.









Московская биржа

Банк России поднял официальный курс доллара меньше чем на копейку до 73,2721 российских рублей. Доллар продолжает оставаться вблизи минимума за 2,5 месяца.





Официальный курс евро упал сразу на 51 копейку до 88,7545 российских рублей — минимума за два месяца.







